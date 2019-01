Produktneuheiten der Marke Honda

Prototyp Honda Autonomous Work Vehicle soll die Arbeit erleichtern. Beta-Test läuft seit einem Jahr.

Safe Swarm bringt Car2X-Kommunikation in Honda-Fahrzeuge.

Das Autonomous Work Vehicle ist ein Offroad-Fahrzeug, das eigenständig fahren kann. Das Ganze basiert auf dem bereits erhältlichen ATV-Chassis. In diesem steckt Technologie für die Autonome Fortbewegung. Seit einem Jahr wird das smarte Arbeitsgerät von verschiedenen öffentlichen Stellen getestet. Entworfen hat das Gefährt die amerikanische Forschungsabteilung von Honda.

Mit Safe Swarm präsentiert Honda seine Interpretation von Car2X-Kommunikation, um Unfälle zu vermeiden. Wie andere Autohersteller auch, setzt der japanische Fabrikant ebenfalls auf die Vernetzung von Fahrzeugen untereinander. So sollen Informationen ausgetauscht werden, um das Fahren insgesamt sicherer zu machen. Der Name ist dabei angelehnt an den Begriff der Schwarmintelligenz. Insgesamt gibt es drei verschiedene Bereiche, die vom Car2X-Austausch profitieren: Zunächst die Unfallvorhersage, daneben die Warnung vor Gefahrenstellen, wie beispielsweise einem liegengebliebenen Fahrzeug oder vor Glatteis, und die Vorhersage von Verkehrsbehinderungen, wie zum Beispiel einem Stau.

Digitale Dienste im Auto erleben

Honda Dream Drive demonstriert Fahrten im neuen Honda Passport SUV via VR-Brille.

Zukünftig sollen digitale Dienste kostenpflichtig im Infotainmentsystem von Honda buchbar werden.

Angepasstes Android als Softwarebasis für Radio-Navigationssysteme bei Honda im Einsatz. Jedoch ohne frei App-Auswahl.

Gemeinsam mit dem renommierten DreamWorks Studios wurde die VR-App Honda Dream Drive entwickelt. Hier werden die Nutzer auf eine virtuelle Tour mitgenommen und können die neuesten Innovationen des Herstellers erleben. Seit der CES von 2017 wurde die App weiterentwickelt und bietet nun auch ein Spiel mit Figuren aus dem Film Trolls an. So sollen Entertainmentangebote für die Nutzung im Auto den Messebesuchern aufgezeigt werden. Zudem wird der Honda Passport gezeigt, der virtuell erkundet werden kann.

Es geht jedoch noch weiter mit dem Blick. Zukünftig sollen digitale Dienste kostenpflichtig über das Infotainmentsystem im Auto gebucht werden können. Honda setzt bereits seit einigen Jahren auf eine eigens angepasste Android-Version für die hauseigenen Radio-Navigationssysteme. Aktuell basieren die Honda Navis noch auf der alten Android-OS-Version 4.0, siehe hier.

Zukünftig sollen jedoch auch aktuellere Softwarestände zum Einsatz kommen. Jedoch wird es auch im Auto die bei Android fast schon übliche Update-Diskussion geben. Geplant ist zukünftig die Verwendung von Android 7. Kein Vergleich zum Smartphone, bei der wir mittlerweile bei Version 9 angekommen sind. Doch im Automotive-Bereich gelten andere Gesetze. Ein Betriebssystem muss vor allem lange gepflegt werden und jahrelang seinen Dienst tun.

Bis die internen Tests soweit abgeschlossen sind, dauert es. So kommt es zu den erwähnten Verzögerungen. Übrigens lässt sich trotz Android als OS auch weiterhin noch Apple CarPlay benutzen. Die Zielsetzung von Honda und vielen anderen Autoherstellern ist aber, dass man mit dem eigenen Infotainmentsystem Geld verdienen kann. Daher wird intensiv an Angeboten von digitalen Diensten geforscht. Erste Pakete zu digitalen Services habe ich hier für Euch recherchiert.

