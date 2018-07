Vivatar 2.0: Bosch stellt neues Update seiner Begleiter-App vor

Die Jogging-Runde im Dunkeln oder der Nachhauseweg zu Fuß, nachdem der letzte Bus schon gefahren ist – das dürfte in so ziemlich jedem ein merkwürdiges Gefühl auslösen. Viel mehr Sorgen um sich selbst, macht man sich wohl um sein eigenes Kind, das vielleicht erst spät von Freunden oder vom Sport nach Hause kommt. Bereits seit 2016 richtet sich Boschs Vivatar App genau an dieses Anwendungsszenario.

Vivatar ist der digitale Schutzengel für unterwegs. Nutzer können sich über die App mit Freunden oder Familie verbinden und sich so via GPS virtuell begleiten lassen, wenn sie abends von einer durchzechten Nacht den Weg nach Hause antreten. Der User entscheidet selbst, wann er begleitet wird und von wem. Es gibt außerdem eine Chatfunktion, durch die der User und der virtuelle Begleiter miteinander kommunizieren können.

Nun soll sich Vivatar von der Notfallapp zum smarten Alltagsbegleiter mausern. Familien, Freunde oder Paare können mit dem neuen Update der Anwendung individuell Orte aus ihrem Alltag anlegen und sich so jederzeit live über ihren Standort informieren. Damit soll die Organisation des Alltags für Familien erleichtert werden sowie Gewissheit über die aktuelle Lage des anderen liefern.

Man kann Gruppen anlegen, in denen man seine wichtigsten Freunde und Familienmitglieder zusammenfasst. Die eingeladenen Personen werden mit einem sich wechselnden, individuellen Status versehen. Wenn sie unterschiedliche Orte angelegt haben und sich auf der Durchfahrt zwischen diesen befinden, ändert sich der Status auf „unterwegs“. Hat man sein Ziel erreicht, ändert sich der Status in „gut angekommen“. Gruppenmitglieder können über solche Änderungen durch Push-Nachrichten informiert werden.

„Mit Vivatar haben wir das Ziel, das Leben der Menschen zu vereinfachen. Wir möchten Familien und Freunden eine einfache, aber diskrete Möglichkeit geben, sich weniger Sorgen um die Menschen machen zu müssen, die einem wichtig sind – egal, wie groß die physische Distanz gerade ist. Während andere Apps u.a. auf reine Chats und Fotos fokussieren und sehr viele Gruppen damit aus losen Bekannten bestehen, legt Vivatar den Fokus auf die Verbindung und Sicherheit zwischen wirklich vertrauten Menschen.“ Roland Hüppmeier, Produktfeldleiter Connected Life bei Bosch

Bosch will mit Vivatar unteranderem den „typischen Telefonanruf oder die Instant-Message „Bist du gut angekommen?““ ersetzen. Es ist zwar nett, dass man über den Live-Standort und Status seiner Freunde und Familienmitgliedern informiert wird. Ich betrachte es jedoch kritisch, dass man auf solche Nachrichten verzichten möchte, denn immerhin zeugt es von Interesse für den anderen.

Der Datenschutz hat bei solch einer App natürlich höchste Priorität. Bosch hat sich dazu entschieden, die Freigabe von Informationen einzeln abzufragen und den Nutzer entscheiden zu lassen, was und wie viel mit Kontakten geteilt und welche Vorgänge akzeptiert werden.

via: pressemitteilung