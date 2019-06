Am Mittwoch diese Woche war es endlich soweit! Nach sage und schreibe 497 Auktionsrunden und mehr als 12 Wochen endete am Mittwochabend die Versteigerung der begehrten 5G-Mobilfunkfrequenzen. Die Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1 Drillisch haben insgesamt 6,6 Milliarden Euro für die Frequenzen ausgegeben. Die meisten Frequenzen konnte zwar die Deutsche Telekom ersteigern, jedoch hat Vodafone letztendlich den Vogel abgeschossen.

Am nächsten Tag nämlich tätigte der Firmenchef Hannes Ametsreiter „Deutschlands erstes 5G-Videotelefonat“, so lautete zumindest die Pressemitteilung. Die erste echte 5G-Station steht nun auf dem Parkdeck der Firma in Düsseldorf. Das kleine nette Video rund um den 5G-Videoanruf, verfehlte seine PR-Wirkung nicht. Jedoch muss man auch wissen, dass der Anruf lediglich ein paar hundert Meter weiter reichte, nämlich vom Parkdeck der Vodafone-Zentrale bis zum Dach des Bürogebäudes.

Bin mächtig beeindruckt & stolz aufs Team: habe den ersten echten #5G-Call Deutschlands geführt. Nach dem Bieten & Planen geht es jetzt ans Machen. Wir haben einiges vor: 5G für die Industrie & bis zu 20 Millionen Menschen bis 2021. https://t.co/EuDjNRWcrW pic.twitter.com/zPeF9a2mMs — Hannes Ametsreiter (@H_Ametsreiter) June 13, 2019

Für den Anruf nahm Ametsreiter ein Samsung Galaxy S10 mit 5G-Unterstützung zur Hand. Nun, da das demonstriert wurde, kann es ans Planen und Machen gehen. Da hat sich Vodafone aber viel vorgenommen. Denn laut dem Unternehmen will man bis 2021 bis zu 20 Millionen Menschen in Deutschland mit den 5G-Netzen erreichen. Bis es soweit ist, wird es jedoch noch einige Zeit dauern. Für ein flächendeckendes 5G-Netz muss man bereits bestehende Standorte umrüsten und den Aufbau komplett neuer Antennenmasten fördern.

„Wir glauben daran, dass Deutschland schnell eine starke Infrastruktur braucht. Zu Beginn bringen wir 5G vor allem in die Industrie. Also dorthin, wo bereits die ersten 5G-Innovationen bereitstehen. Außerdem bringen wir 5G als Ersatz für langsames DSL aufs Land. Bis 2021 wollen wir 5G mit den dafür nötigen Frequenzen für bis zu 20 Millionen Menschen in Deutschland verfügbar machen. Zugleich bringen wir LTE und unser Maschinennetz Narrowband IoT weiter in die Fläche. All das zu stemmen, wird eine immense Herausforderung. Deshalb brauchen wir in Deutschland endlich investitionsfreundliche Rahmenbedingungen.“ Hannes Ametsreiter

Was Vodafone bisher missfällt, sind die hohen Kosten, die die Auktion getilgt hat. So setzt sich der Vodafone Deutschland-Chef für ein Reinvestitions-Programm ein. Man schlägt ein 5G-Bündnis vor, “bei dem die Netzbetreiber die Gelder, die in 5G-Frequenzen geflossen sind, in neue Mobilfunk-Stationen investieren können”. Dafür müsse man sich aber auf politischer Ebene auseinandersetzen.

via: deskmodder