Volkswagen wird am heutigen Sonntag mit dem ID R Pikes Peak seinen elektrisch betriebenen Vierradantrieb-Prototypen vorstellen, der im Juni 2018 für den Pikes Peak International Hill Climbing eingesetzt werden soll.

Der Sportwagen soll die Leistungsfähigkeit elektrischer Antriebe demonstrieren und wurde von der Motorsport-Abteilung des Konzern entwickelt. Eine Reihe zwischenzeitlich veröffentlichter Bilder bzw. computergenerierter Grafiken zeigt, dass der Elektro-Bolide Fahrzeugen gleicht, die man alljährlich in Le Mans sieht.

Frank Welsch, zuständig für die technische Entwicklung der I.D.-Elektro-Sereinfahrzeuge I.D. Crozz, I.D. Buzz und I.D. Vizzion, betont die Wichtigkeit solcher Technologieträger für den Automobilbau. „Der ID R Pikes Peak ist wichtig für VW, da er als Hightech-Speerspitze für die neuen elektrisch angetriebenen I.D.-Serienfahrzeuge fungiert.”

Der Livestream beginnt am 22. April 2018 um 17 Uhr

Technische Details zum ID R Pikes Peak gibt es noch nicht, ein Teil davon wird im Laufe der Live-Übertragung verraten. Mehr oder weniger sicher ist, dass das Fahrzeug zwei Elektromotoren verwenden wird, einen an jeder Achse. Bei der Batterie handelt es sich um eine Lithium-Ionen-Batterie, deren Zelltechnologie vergleichbar mit denen der zukünftigen Serienfahrzeuge sein wird.

Weiterlesen:

Der Pikes Peak ist ein zu den sogenannten Fourteeners gehörender Berg in den Rocky Mountains, er misst 4301 Meter. Das Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC), auch als „Race To The Clouds“ bekannt, ist ein seit 1916 ausgetragenes Bergrennen für Rennwagen und Motorräder. Der Ausgangspunkt befindet sich auf einer Höhe von 2.800 Metern über dem Meeresspiegel, der Endpunkt liegt auf 4.300 Metern. Das Rennen ist also vergleichsweise kurz – aber eben heftig, bergauf, bergauf, bergauf. Elektroautos können hier eine ihrer Stärken ausspielen: Die Unabhängigkeit vom Sauerstoffgehalt der Luft, der bei Verbrennungsmotoren eine entscheidende Rolle spielt.

Volkswagen trat zuletzt 1987 mit einem zweimotorigen, 661PS st arken Golf in Pikes Peak an. Im Jahr 2015 gewann mit dem e0 PP03, einer Spezialanfertigung, erstmals ein Elektroauto das Rennen. Rimac Automobili belegte damals mit einem Elektroauto den zweiten Platz. Die Bestzeit hält momentan der Franzose Sébastien Loeb, der vor 5 Jahren seinen Peugeot 208 T16 Pikes Peak in 08:13,878 Minuten auf die Bergspitze “katapultierte”.

Romain Dumas wird den VW I.D. “R Pikes Peak” im Juni fahren. Er holte 2016 mit seinem Porsche 919 Hybrid den Gesamtsieg in Le Mans und gewann mit verschiedenen Fahrzeugen 2014 (Norma M20 RD Limited), 2016 (Norma M20 RD Limited) und 2017 (Norma MXX RD Limited) auch schon auf dem Pikes Peak.