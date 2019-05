Volkswagen startet heute in Europa das Pre-Booking für das erste Modell seiner neuen vollelektrischen ID. Familie, den ID.3. Ab sofort können sich Interessenten gegen einen Betrag von 1.000 Euro für einen frühen Produktionsslot des ID.3 online registrieren.

Für das Pre-Booking wurde extra eine Sonderedition von 30.000 Fahrzeugen mit laut VW umfangreicher Ausstattung auf den Markt kommen wird.

Der wichtigsten Eckpunkte kurz zusammengefasst:

D.3 kommt mit Reichweiten von 330 bis zu 550 Kilometern (WLTP) und Startpreis in Deutschland unter 30.000 Euro

Exklusive, auf 30.000 Fahrzeuge limitierte Pre-Booking-Sonderedition ID.3 1 ST mit umfangreicher Ausstattung

mit umfangreicher Ausstattung ID.3 1 ST mit Reichweite von 420 km (WLTP) zum Startpreis von unter 40.000 Euro in Deutschland

mit Reichweite von 420 km (WLTP) zum Startpreis von unter 40.000 Euro in Deutschland Ein Jahr kostenloses Stromladen bis max. 2.000 kWh für ID.3 1 ST -Käufer inklusive

-Käufer inklusive Registrierungsbetrag von 1.000 Euro

„Mit dem Start des europaweiten Pre-Booking für den ID.3 wird Elektromobilität bei Volkswagen für unsere Kunden jetzt konkret. Ab heute kann jeder dabei sein“

Jürgen Stackmann, Mitglied des Vorstands der Marke Volkswagen für Vertrieb, Marketing und After Sales, bei der Launch-Veranstaltung im DRIVE Volkswagen Konzernforum in Berlin.

„Mit dem ID.3 beginnt nach Käfer und Golf das dritte große Kapitel von strategischer Bedeutung in der Geschichte unserer Marke. Denn mit dem ID.3 machen wir Elektromobilität jetzt massentauglich. Mit dem ID.3 werden wir zunächst Europa elektrifizieren und dann mit zeitnah folgenden anderen E-Modellen der ID. Familie weitere Regionen der Welt.”

Drei Versionen vom ID.3

Volkswagen bietet die ID.3 1ST Sonderedition in vier Farben und drei Versionen an, alle mit großen Felgen und umfangreicher Ausstattung: den ID.3 1ST mit umfangreichen Komfort-Features, wie Voice-Control und Navigationssystem, den ID.3 1ST Plus, bei dem zusätzlich noch das IQ Light sowie Bi-Colour-Design dazukommen, und den ID.3 1ST Max mit großem Panorama-Glasdach und einem Augmented Reality Head Up Display.

Bestellbarkeit VW ID.3

Kurz nach der IAA im September startet in den meisten Märkten die Bestellphase. Käufer können dann bei ihrem bevorzugten Volkswagen Vertragspartner eines der drei exklusiven ID.3 1ST Modelle verbindlich bestellen. In Deutschland wird die verbindliche Bestellung im April 2020 wirksam. Bis dahin kann die Registrierung gebührenfrei storniert werden. Der Registrierungsbetrag wird in diesen Fällen umgehend erstattet.

Das Pre-Booking wird in 29 europäischen Märkten angeboten. Die wichtigsten Märkte für den ID.3 in Europa sind Norwegen, Deutschland, die Niederlande, Frankreich, Großbritannien und Österreich. Volkswagen plant, im Schnitt mehr als 100.000 ID.3 pro Jahr an Kunden auszuliefern.

Servercrash aufgrund von hohem Interesse

Nachdem heute die Server freigeschaltet wurden berichten die ersten User von Problemen bei der Vorbestellung.

Due to juhe demand creation unfortunately Servers in many countries broke down. We Are awefully sorry … #VWID3 https://t.co/SX9SZFsKzH — Marc Langendorf (@LangendorfMarc) May 8, 2019

Laut VW liegt das an der hohen Nachfrage an dem Modell.

Käfer -> Golf -> ID3

Persönlich finde ich es gut, dass VW über so einen Weg es schafft ein wenig Aufmerksamkeit und auch Hype für das erste rein elektrische Auto der Marke zu generieren.

Der Name ID.3 kommt übrigens daher, dass VW sagt, dass es sich bei den ID Modellen um den Anfang des dritten großen Kapitels in der Unternehmensgeschichte handelt.

Ein wenig drängt sich ja der Vergleich zu Tesla auf die bei dem Model 3 einen ähnlichen Weg damals bei der Vorstellung gegangen sind. Übrigens hat Jaguar auch damals für den I-Pace einen Weg mit Vorbestellung gewählt.

Anders als bei Tesla benötigt VW die Anzahlungen sicherlich nicht um damit die Produktion des Wagens auch sicherzustellen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf weitere News zu dem ID.3, vor allem das AR-Head-Up Display klingt sehr interessant.

Was ist eure Meinung zu diesem Vermarktungsweg?