VoloDrone: Volocopter stellt seine vollelektrische Lastendrohne vor

Über Volocopter haben wir schon des öfteren berichtet. Meistens geht es dabei darum, wie das Unternehmen mit fliegenden Taxis Passagiere befördern möchte. Im Idealfall sollen auch an deutschen Flughäfen Passagiere in so ein Fluggerät steigen und sich von dort in die City bringen lassen.

Jetzt hat man die VoloDrone vorgestellt und bekräftigt damit, dass man jenseits von Flugtaxis auch Copter in die Luft bringen wird, die Lasten transportieren sollen. Technisch basiert sie auf dem Volocopter und ist dabei vielseitig einsetzbar. Eine Last von bis zu 200 Kilogramm kann befördert werden und die Rede ist von bis zu 40 Kilometern Reichweite. Auf der Produktseite wird die Lastendrohne wie folgt umschrieben:

Die VoloDrone ist eine unbemannte, elektrisch angetriebene Lastendrohne, die auf der technischen Plattform unserer Volocopter basiert. Die VoloDrone wurde speziell dafür entwickelt, um anspruchsvolle und schwierige Transportaufgaben in den verschiedensten Anwendungsgebieten der Industrie zu erfüllen. Damit erweitert Volocopter konsequent sein Produktangebot, um ein weiters nachhaltiges Transportsystem für die Industrie.

Der Multikopter setzt auf ein standardisiertes Befestigungssystem, mit dem die VoloDrone eine Vielzahl von Einsatzzwecken erfüllen und beispielsweise Kisten, Flüssigkeit oder Maschinen transportieren kann. Je nach Einsatzzweck wird das Fluggerät also entsprechend anders konfiguriert. Eingesetzt werden soll die Lastendrohne sowohl in der Logistik, auf dem Bau, bei der Katastrophenhilfe und in der Landwirtschaft, um nur einige Beispiele zu nennen.

Der Kopter fliegt vollelektronisch und entweder ferngesteuert oder entlang einer voreingestellten Route. Unten verlinke ich noch ein Video, in dem ihr einige der Einsatzmöglichkeiten zu sehen bekommt. Bei einem entsprechenden Auftrag eines Kunden verspricht das Unternehmen aber auch individuelle Lösungen für das standardisierte Schienenhalterungssystem, welches die Lasten zu tragen hat.

Egal also, ob sehr kurzfristig benötigte Terminfracht, schwere Ladung für abgelegene Gebiete oder unhandliche Teile auf Baustellen: Immer da, wo die klassischen Beförderungsmöglichkeiten an ihre Grenzen stoßen, könnte die VoloDrone zum Einsatz kommen.

Von Anfang an haben wir mit strategischen Partnern aus unterschiedlichsten Industrien zusammengearbeitet, um ein Produkt zu entwickeln, das in den spezifischen Anwendungsfällen großen Zusatznutzen bietet. Unsere VoloDrone ist als universelle Lastendrohne angelegt, die für den jeweiligen Zweck passgenau adaptiert werden kann. Wir bleiben damit am Puls der Marktanforderungen, Christophe Hommet, Chief Engineer VoloDrone.

Das Unternehmen lässt stolz durchblicken, dass der “VoloDrone-Demonstrator” bereits zu einem Test abheben konnte und dass es sich dabei um den “Auftakt zur intensiven Zusammenarbeit mit Kunden unter Realbedingungen”, was die Basis für das Serienprodukt darstellen soll. Der CEO des Bruchsaler Unternehmens, Florian Reuter, stellt klar, dass das Kerngeschäft die “Urban Air Mobility” mit dem Flugtaxi bleibt. Mit diesem Lastenkopter wird das Portfolio aber sehr sinnvoll erweitert und ehrlich gesagt finde ich diesen Hobel auf Anhieb deutlich nützlicher als die Volocopter, die Passagiere befördern sollen. Was denkt ihr?

