Arbeiten, Zocken und schlafen: Die Frage nach der Zeit, die wir mobil unterwegs verbringen, wird immer größer. Denn, selbstfahrende Autos sind auf dem Vormarsch – was machen wir also, wenn wir das Fahrzeug nicht mehr selbst steuern? Volvo hat dafür ein autonom fahrendes Konzeptauto vorgestellt. Der elektrisch angetriebene Volvo 360c gehört zu Level 5 der Autonomie, hat also keine Pedale oder ein Lenkrad mehr. Das Auto ist somit eher ein Wohnzimmer auf vier Rädern.

Der Innenraum lässt sich wahlweise als Konferenz-, Arbeitsraum oder als Wohn- bzw. Schlafzimmer gestalten. Je nach Modi wechselt die Sitzkonfiguration. Das Fahrzeug hat einen Kühlschrank, eine Bar und sogar einen Wasserhahn mit Waschbecken, an dem man sich beispielsweise die Zähne putzen kann.

“Die Schlafkabine ermöglicht es einem, erstklassigen Komfort und friedliche Reisen durch die Nacht zu genießen und erfrischt am Ziel aufzuwachen. Es könnte uns ermöglichen, mit den weltweit führenden Flugzeugherstellern zu konkurrieren.” Mårten Levenstam Volvo-Chefstratege

Die Überschrift der Pressemitteilung lautet “Warum fliegen, wenn man gefahren werden kann?”. Der 360c von Volvo, so heißt es, ist für Passagiere konzipiert, die “verkehrsreiche Inlandsflugstrecken wie New York nach Washington D.C., Houston nach Dallas und Los Angeles nach San Diego” befahren. Mal abgesehen davon, dass alle Strecken durch eine Eisenbahnverbindung miteinander verbunden sind, sehe ich das Problem eher darin, dass 150 Personen in 150 Einzelwagen weniger effizient sind.

Aus Sicht der Nachhaltigkeit ist Fliegen zwar auch schlecht, aber immerhin ist es eine Form der gemeinsamen Mobilität. Die einfache Verlagerung dieser Fahrten auf Einpersonenfahrzeuge – auch Elektroautos – löst das Nachhaltigkeitsproblem nicht sofort. Doch es gibt eine gute Zugverbindung, mit der man ungefähr genauso lange braucht. Es wäre einfach, 150 Personen in diesen Zug zu setzen und mit ein paar Upgrades könnte man die Fahrt noch effizienter gestalten.

Wenn wir nicht andere Transportsysteme der Zukunft anbieten, werden sich Autohersteller weiterhin auf unsere Städte stürzen und uns neue Vorteile für die Autonutzung andrehen. Dies wird wiederum zum Aufbau einer autozentrierten Infrastruktur führen, sodass Städte bald noch überfüllter sind und sich weiterhin negativ auf unser Klima auswirken.

Das interessante daran ist, dass Volvo mit der schwedischen Regierung zusammenarbeitet, um die Zahl der Verkehrstoten im Rahmen des Vision Zero-Programms zu reduzieren. Wenn man nach Schweden reist, sieht man dort erste Maßnahmen, wie dieses Programm umgesetzt werden kann: Es gibt mehr Transitoptionen, mit denen die Menschen sich von ihren Autos lösen. Die Zukunft muss also aus gemeinsamen Mobilitätskonzepten bestehen, denn die sind effizienter, sicherer und umweltfreundlicher. Volvos Konzept des 360c Autos widerspricht den Bemühungen des Unternehmens sich diesem Programm anzuschließen.

via: Golem