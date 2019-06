Von China nach Südostasien: Apple siedelt Lieferanten um

Apple will seine Lieferanten von China nach Südostasien umsiedeln. In einem neuen Bericht, bat das Unternehmen seine Lieferanten, mit der Planung einer Produktionsverlagerung von China nach Südostasien zu beginnen, da man sich zunehmend über die Risiken der Abhängigkeit von der Chinaproduktion Gedanken machen.

Der Bericht stammt vom Nikkei Asian Review. Apple will die Umstrukturierung seiner Lieferkette wohl sobald wie möglich durchziehen und beauftragte seine Hauptlieferanten, zu berechnen, wie hoch die Produktionskosten nach dem Umzug sind. Sie sollen angeblich nur um 15 und 30 Cent steigen, wenn die Lieferanten in ein anderes Land umziehen.

Diese Entscheidung ist zum Teil auf die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China zurückzuführen, jedoch würde man den Plan auch bei einer entspannten Situation umsetzen, so Apple. Das Unternehmen ist der Meinung, dass mit der Fertigung in China generell viele Risiken verbunden sind und von diesen wollen sie sich lösen. Die angespannte Situation zwischen USA und China ist also nur der Tropfen, der das Fass zum überlaufen gebracht und die Entscheidung besiegelt hat.

Die Veröffentlichung des Berichts macht klar: China trägt zum globalen Erfolgs von Apple mächtig bei, denn das Land ermöglichte es dem Unternehmen, schnell auf Nachfragespitzen zu reagieren, indem man kurzfristig Hunderttausende von Arbeitern zusammen trommelt. Rund 5 Millionen Menschen in China verlassen sich bei der Jobsuche nämlich auf Apple, darunter 1,8 Millionen Software- und App-Entwickler. Das Unternehmen beschäftigt auch direkt 10.000 Mitarbeiter im Land.

Ein Lieferant warnte jedoch davor, dass die Umsiedelung der Lieferantenkette keine leichte Aufgabe werden würde. Die Prognose lautet nämlich immer noch, dass China das Kernkonstrukt von Apple bleiben wird. Ich bin gespannt, wie es das Unternehmen angehen möchte.

“Es ist eine wirklich langfristige Aufgabe und könnte in zwei oder drei Jahren zu ersten Ergebnissen führen. Es ist schmerzhaft und schwierig, aber das ist etwas, mit dem wir es zu tun haben.”

via: mobileworldlive