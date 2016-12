1982 – ein Jahr, an welches ich besondere Erinnerungen habe. Ich entdeckte eine Band namens Depeche Mode für mich in diesem Jahr, Helmut Kohl wird Bundeskanzler, am anderen Ende der Welt tobt der Falkland-Krieg. Blade Runner kommt in die Kinos, das erste Retorten-Baby kommt zur Welt, Keke Rosberg – Vater von Nico – wird Formel 1-Weltmeister und die Italiener versohlen uns beim WM-Finale in Spanien mit 3:1 die Hintern.

In genau diesem Jahr brach das legendäre Time Magazine mit einer Tradition: Einmal im Jahr kürt das Blatt seit 1927 den „Man of the Year“ – 1982 sollte es erstmals eine Maschine schaffen, zur „einflussreichsten Persönlichkeit“ gewählt zu werden: Der Computer wurde zur Machine of the Year gekürt!

Sehr viele sehr berühmte und auch umstrittene Männer wurden mit diesem Titel ausgezeichnet. Wichtig dabei ist, dass es nicht um eine Person geht, die am positivsten hervorsticht, sondern lediglich darum, den Einfluss der Person in diesem Jahr zu bemessen. Anders wäre es auch nicht zu erklären, dass neben Gandhi, Bono oder Konrad Adenauer auch Hitler und Stalin das Titelblatt zierten.

Frauen war diese Ehre äußerst selten beschieden, unser aktuelle Kanzlerin Angela Merkel ist eine von ihnen. 1982 aber war es dann wie gesagt zum ersten Mal keine Person aus Fleisch und Blut, sondern ein „Ding“ namens Computer. Der war zwar Jahrzehnte zuvor bereits erfunden worden, aber ein Jahr nach dem Verkaufsstart des IBM Personal Computers hielten die Redakteure des Time Magazine diese Rechenmaschine für so einflussreich, dass sie erstmals besagten Titel „Maschine des Jahres“ vergaben.

Sehr zum Ärger von Apple-Ikone Steve Jobs übrigens. Es gab ein (falsches) Gerücht, dass das Magazin bis zur letzten Minute mit der Entscheidung gerungen habe, ob man nun den Computer aufs Cover bringen will oder doch lieber Steve Jobs. Er selbst erklärte, dass er sogar Tränen vergossen habe, als er feststellte, dass er es nicht aufs Titelblatt geschafft hatte:

They FedExed me the magazine, and I remember opening the package, thoroughly expecting to see my mug on the cover, and it was this computer sculpture thing. I thought „Huh?“ And then I read the article [about him], and it was so awful that I actually cried. Steve Jobs, Apple

Dem viel zu früh verstorbenen Jobs war es auch in der Folge nicht mehr vergönnt, Mann des Jahres zu werden – eine Ehre, die anderen Tech-Größen wie Bill Gates, Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg jedoch zuteil wurde. Ja genau – der Bill Gates, dem die Aussage „Niemand braucht mehr als 640 kB RAM in seinem PC“ zugeschrieben wurde.

So oder so: Heute am 27. Dezember 2016 ist es auf den Tag genau 34 Jahre her, dass der Computer vom Time Magazine ausgezeichnet wurde. Fast dreieinhalb Jahrzehnte, in denen im Bereich der Computer eine so unfassbar große Entwicklung stattgefunden hat, wie wir sie zuvor im Technologie-Sektor nicht gesehen haben. Der Durchbruch des Computers und die Entwicklung zum Massenphänomen dürfen wir in seiner Wichtigkeit wohl getrost auf Augenhöhe mit der Einführung des Buchdrucks sehen. Mir persönlich jedenfalls gefällt der Computer auf dem Titel des Time Magazine deutlich besser als der „Mann des Jahres“ für 2016 – dort blickt man nämlich in das verschlagene Antlitz des Donald Trump.

Danke an Georg Walser für den Hinweis