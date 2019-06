Heute ist es endlich soweit: Das Spitzentreffen zur Zukunft der Mobilität wird in Berlin stattfinden. Es ist ein Termin, wo Köpfe aus der deutschen Autoindustrie, Gewerkschafter dieser Unternehmen und deutsche Spitzenpolitiker zusammenkommen. Neben der Kanzlerin Angela Merkel werden mehrere Minister und Parteispitzen teilnehmen und — so die Hoffnung — den Weg ebnen dafür, dass deutsche Autos auch künftig eine führende Rolle in der Welt spielen werden. Ehrlich gesagt vermisse ich bei der Zusammensetzung Teilnehmer von Umweltverbänden und externe Experten. So steht zu befürchten, dass wieder wichtige Impulse von dritter Seite nicht gehört werden, aber darüber können wir uns unterhalten, sobald dieses Treffen wirklich gelaufen ist und wir hören, zu welchen Ergebnissen man in Berlin gekommen ist.

Im Vorfeld — und darauf möchte ich eigentlich hinaus — hat sich heute morgen im Morgenmagazin der ARD Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den Fragen zu diesem Gipfel gestellt und dabei durchaus Bemerkenswertes gesagt. Verkürzt gesagt hat er gefordert, dass Deutschland Weltmeister im Bau von E-Autos wird. Im Original-Wortlaut drückte er sich ein wenig anders aus — wie ihr lesen könnt, hat er dabei Elektrofahrzeuge nicht explizit erwähnt.

Wir sind eben die Weltmeister im klassischen Autobau und wir müssen erkennen, es wird nur eine Lösung geben, wenn wir auch Weltmeister werden im Bau von umweltfreundlichen, nachhaltigen Fahrzeugen, mit denen wir unsere CO2-Klimaziele erreichen können. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

Wenn ihr euch das komplette Interview anschaut, werdet ihr sehen, dass er natürlich später auch explizit Elektromobilität thematisiert hat. Gleichzeitig spricht er aber auch an, dass man neben E-Autos auch andere alternative Antriebe attraktiver gestalten muss. Genau das ist auch Teil dessen, was heute Abend in der Hauptstadt besprochen werden soll: Man möchte a) klare Absatzziele bei Elektrofahrzeugen formulieren und b) Wege erarbeiten, wie man diese Ziele dann auch erreichen kann.

Wie Altmaier der ARD sagte, gibt es verschiedene Punkte, an denen man ansetzen möchte. So wird es nicht nur um den Bau und den Verkauf dieser Autos gehen, sondern auch darum, wie man alternative Antriebe fördert, wie man die notwendige Lade-Infrastruktur schafft und wie man gewährleistet, dass der Strom für diese Fahrzeuge sowohl für Industrie als auch für private Nutzer bezahlbar bleibt bzw. sogar günstiger werden kann.

Das sind viele Baustellen, um die sich die Koalition zusammen mit der Wirtschaft kümmern muss und leider war das in den vergangenen Jahren alles nicht sehr fruchtbar. Daher hört es sich auch ziemlich abenteuerlich und ambitioniert an, wenn Altmaier einfordert, dass sich Deutschland an die Spitze der Technologie setzt.

Immerhin sprach er aber auch an, was er sich vorstellt, um dorthin kommen zu können. Beispielsweise verwies er auf den riesigen Bedarf, den es an Batterien geben wird und dass diese Batterien derzeit fast komplett aus Fernost kommen. Hier will er ansetzen und erwähnte “Ein Konsortium um Opel, Peugeot und Total-Tochter Saft”, welches sich bereits gebildet habe und zwei weitere, die kurz davor stünden, sich für den Aufbau von Batterieproduktionsstätten zu entscheiden. Wir berichteten auf diesem Blog ja auch bereits über die European Battery Union mit VW an der Spitze.

Die neue Wertschöpfung, die mit Elektroautos verbunden ist, muss in Europa bzw. in Deutschland stattfinden — das muss laut Altmaier das Ziel sein und darauf möchte man mit Gipfeln wie dem heute Abend hinwirken. Er bremste aber auch gleich und sprach an, dass wir heute wenig Konkretes erwarten dürfen, es werden eher Weichen gestellt in einem länger andauernden Prozess.

Unabhängig davon, dass man angesichts der Politik der jüngeren Vergangenheit befürchten muss, dass man jede Menge Ziele formuliert und davon nur sehr wenig umgesetzt bekommt, klingt der Wirtschaftsminister für mich aber ziemlich klar in seinen Ideen. Egal, ob es um CO2-Bepreisung geht oder die Senkung der Stromkosten: Er sagt, dass man vorab pauschal erst einmal überhaupt nichts ausschließen dürfe und jede Idee erst einmal auf den Tisch gebracht werden kann.

Ob dann die Koalition aber auch genügend Eier und Weitblick beweist, um dann die richtigen Dinge auf den Weg zu bringen, können wir wohl erst einordnen, nachdem dieser wichtige Termin in Berlin über die Bühne gegangen ist. Ich rate dringend dazu, dass man sich zu solchen Runden auch Experten dazu holt, die ausdrücklich nicht auf den Gehaltslisten der deutschen Automobilhersteller stehen, um zu verhindern, dass Bundespolitik und Auto-Lobby da wieder für ein paar Jahre im eigenen Saft schmoren. Vielleicht wird es dann auch was mit dem Elektroauto-Weltmeister Deutschland.

via ARD und FAZ