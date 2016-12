Vorerst letzte Neuland Folge und ihr koennt euch verewigen!

Die 75. und voerst letzte Neuland Folge steht auf dem Programm. Auch hier heisst es erstmal Abschied zu nehmen und zwar auf unbestimmte Zeit. Wir wollen aber sicher sein, dass diese Ausgabe eine ganz besondere wird und genau deshalb geben wir auch die Moeglichkeit noch einmal Gruesse, Wuensche, Statements… ach einfach das, was ihr immer schon einmal loswerden wolltet, zu hinterlassen.

Das koennt ihr unter der altbekannten Nummer des Zuhoerertelefons machen: 0471 30 69 108

oder aber ihr bastelt eine kleine Sprachaufnahme zusammen und schickt mir einen Link an sascha.pallenberg at gmail.com. Achtet bitte darauf, dass ihr euch im Bereich zwischen 5 und 10 Sekunden bewegt, denn ansonsten wird es einfach zu lang und wir haben das Problem euch alle in diese ganz spezielle Ausgabe zu holen.

Lasst es uns einfach noch einmal richtig krachen lassen. Angesichts der Ergebnisse von unseren beiden Vereinen, duerfte da schon genug Sprengstoff vorhanden sein. Und dann haben wir ja auch noch die Apple AirPods und die Steuergeschichte aus Irland und… ach, lasst uns einfach mal machen. Wir hauen final richtig einen raus und zeigen noch einmal, dass „besser machen“ viel mehr drive hat als „besser wissen“.

In diesem Sinne.. Caschy und ich freuen uns auf eure Anrufe und Einsendungen und versprechen euch einen wuerdigen Abschluss der Neuland-Serie!

