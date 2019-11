Vorwurf: Apple hat Wettbewerbsvorteile unter Datenschutz-Deckmantel

Das Jahr 2019 neigt sich langsam dem Ende zu und auch dieses Weihnachten dürfte wieder so manches Smartphone unter dem Weihnachtsbaum liegen. Wir sind inzwischen in einer Zeit angekommen, in der die kleinen Geräte kaum noch wegzudenken sind. Ein Thema, welches beim Kauf und der Nutzung von vielen aber nicht berücksichtigt wird, ist der Datenschutz.

Das machen sich inzwischen die Geräte- und Softwarehersteller zu Nutze, um ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Früher war es beispielsweise Blackberry, dass sich Security dick auf die Fahne schrieb und auch Apple war bereits früh in der Entwicklung von Datenschutzoptionen dabei. Letzteres Unternehmen wird aber jetzt beschuldigt, den Datenschutz als Mittel zur Generierung von Wettbewerbsvorteilen zu nutzen.

Der Kongressabgeordnete David N. Cicilline, der unter anderen auch im US-amerikanischen Kartellamt sitzt, äußerte sich dazu wie folgt: