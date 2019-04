Erstmal ist das eine ernste Anschuldigung und dafür muss es ja Gründe geben. Die hat die EU-Kommission auch, denn im vergangenen Herbst leitete man ein förmliches Prüfverfahren ein, um festzustellen, ob die Automobilhersteller gegen das EU-Kartellrecht verstoßen haben. Tja, nach den neusten Ergebnissen, ist die Kommission auch der “vorläufigen Auffassung”, dass dem auch so ist, indem die Unternehmen den Wettbewerb bei der Entwicklung von emissionsreduzierenden Technologien eingeschränkt haben.

Das bedeutet wiederum, dass in den vergangenen Jahren höhere Emissionen entstanden sind, weil die Hersteller keine, umweltfreundlicheren Autos entwickelt haben. Insbesondere ist die Kommission der Ansicht, dass Volkswagen, Audi, Porsche, BMW und Daimler ihre AdBlue-Dosierstrategien koordiniert und den Einsatz von Otto-Partikelfiltern verzögert haben. Bedeutet im Klartext, die Automarken haben sich untereinander darauf geeinigt, dass sie keinen Partikelfilter für Benzinmotoren in ihre Autos einbauen. Ein solcher Filter verringert den gesundheitsgefährlichen Feinstaub massiv und man findet die Technik auch schon in LKWs. Es ist also nicht so, dass diese Filter gänzlich unbekannt sind.

Ich finde das eine Unverschämtheit, denn es zeigt ganz deutlich, welche Einstellung diese Autokonzerne gegenüber Umwelt- und Gesundheitsschutz haben. Ein solcher Partikelfilter ist auch nicht gerade teuer – er kostet zwischen 150 und 200 Euro. Man hätte ihn also leicht in verschiedene Fahrzeuge bauen und sie als umweltfreundlicheres Gefährt bewerben können. Die Absprache untereinander verhindert jedoch, dass ein Unternehmen vorprescht und die anderen schnell nachziehen müssen.

Es ist fast schon ironisch. Die fünf Autokonzerne konkurrieren wie Rennpferde, wenn es um leistungsstarke Motoren geht. Aber bei diesem Thema haben sie den Wettbewerb ausgeschaltet. Wieso? Sie haben wissentlich den Innovationswettbewerb in Europa manipuliert und Verbrauchen nicht die Chance gegeben, umweltfreundlichere Autos zu kaufen – ich finde mehr braucht es nicht, um die hässliche Fratze der deutschen Autoindustrie zu enttarnen.

Was nun folgt, ist eine Verfechtung der Anklage seitens Volkswagen, Audi, Porsche, BMW und Daimler. Das wird erstmal in schriftlicher Form erfolgen und dann in einer mündlichen Anhörung. Wenn die Kommission weiterhin der Ansicht ist, dass die Parteien gegen das Kartellrecht verstoßen haben, könnten die Automobilhersteller mit einer Geldstrafe von bis zu 10 % ihres weltweiten Jahresumsatzes belegt werden. Das sind Geldsummen in Milliardenhöhe.

Das Risiko für die Käufer besteht nun darin, dass die Unternehmen ihre Preise erhöhen könnten, um diese Geldbußen zu decken. Letztendlich würde man die Strafe also auf die Verbraucher abwälzen – zusätzlich zu den höheren Emissionen.

via: engadget