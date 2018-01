Nach bisher unbestätigten Informationen der Zeitschrift „Auto Motor & Sport“ könnte der vollelektrische I.D. Crozz von Volkswagen ein Jahr früher als ursprünglich geplant auf den Markt kommen.

Die Wolfsburger hatten den Crossover auf der Auto Shanghai 2017 vorgestellt und dürften mit einem tatsächlich vorgezogenen Produktionsstart auf die langsam wachsende Konkurrenz reagieren. Während in den kommenden Monaten z.B. mit dem Jaguar I-Pace und dem Audi e-tron zwei rechweitenstärkere Elektroautos zu erwarten sind, könnte spätestens 2019 auch die internationale Auslieferung des Tesla Model 3 beginnen.

Der I.D. Crozz ist das erste Elektroauto von Volkswagen, das anders als z.B. der e-Golf von Beginn an als vollelektrisches Auto konzipiert wurde. Zwischen der Vorder- und Hinterachse befinden sich die Lithium-Ionen-Akkus, die es mit ihrer bisher nicht genannten Kapazität auf eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern (NEFZ) bringen sollen. Die Akkus können an einer entsprechend dimensionierten Schnellladestation nach heutigem Stand in rund 30 Minuten auf circa 80% aufgeladen werden.

Nach den bisher vorliegenden Angaben sollen zwei Elektromotoren mit 225 kW bzw. 306 PS das allradgetriebene Crossover Utility Vehicle (CUV) antreiben, was den Crozz in weniger als sechs Sekunden auf 100 Stundenkilometer beschleunigen könnte. Bei 180 km/h wird dann abgeriegelt. Der Motor an der Hinterachse besitzt eine Leistung von 150 Kilowatt, der Motor an der Vorderachse soll 75 Kilowatt auf die Straße bringen. Zudem soll es eine Allradoption sowie eine Ausführung mit bis zu 375 PS geben.

Die Wolfsburger wollen bis 2025 Weltmarktführer für Elektroautos werden und vor diesem Hintergrund versuchen, einen großen Teil ihrer Modellpalette auf vollelektrische Antriebe umstellen. Allein in den kommenden Jahren will der Konzern rund 30 Milliarden Euro in den Aufbau der dazu benötigten Fertigungskapazitäten und die weitere Forschung investieren. Die technische Grundlage der weiteren Entwicklungen in den kommenden Jahren ist der Elektro-Baukasten “MEB”,mit dem Volkswagen eine modell- und klassenübergreifende Elektrifizierung verschiedener Fahrzeuge realisieren will.

Wir konnten uns die Entwicklungsstufen des I.D. Crozz bereits bei mehreren Terminen ansehen, siehe die eingebundenen Bilder. Neben dem typischen Crossover-Design des Elektroautos fällt vor allem das Interieur des Fahrzeugs auf, das den Einsatz verschiedener Technologien widerspiegelt. So soll der I.D. Crozz über eine ganze Reihe von Sensoren und Fahrerassistenzsystemen verfügen und auch das bisher bekannte Cockpit wird vermutlich enorme Veränderungen beinhalten.

In den USA wurden kürzlich die Marken I.D. Cruiser, I.D. Freeler und I.D. Streetmate registriert, was auf weitere Modelle hindeutet.