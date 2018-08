Wache mit deinem Lieblingssong auf: Google Uhr mit Spotify Integration

Wer morgens entspannt mit seinem Lieblingslied in den Tag starten will, kann das jetzt ganz einfach mit der Google Clock App einstellen. So beginnt der morgen doch gleich viel schöner! Google hatte diese App lange Zeit nicht aktualisiert, doch jetzt gibt es eine musikalische Integration von Spotify. Man ergänzt die aktuellen In-App-Wecktöne durch den Musikstreaming-Dienst, um Nutzern zu helfen, morgens besser aus dem Bett zu kommen.

Wer die Uhren-App hat, kann sich wie gewöhnt eine Alarmzeit einstellen. Klappt man dann die Einstellungen über die Pfeiltaste auf und klickt auf die Glocke, in der man den Klingelton einstellen kann, gelangt man zu den Wecktönen. Die Spotify-Funktion ist etwas versteckt, sodass man über die drei in der rechten oberen Ecke befindlichen Punkte auf den Tab „Spotify anzeigen“ tippen muss. Hier kann man sich jetzt also mit Spotify verbinden, vorausgesetzt, die App ist auf dem Handy installiert. Danach werden in der Rubrik „Weckton“ zwei Registerkarten angezeigt.

Dabei ist es egal, ob man den Musikstreaming-Dienst kostenlos oder als Premiumversion verwendet. Dem Nutzer wird dann sowohl die zuletzt gespielte Musik, als auch Playlisten zu morgendlichen Genres angeboten: „Aufstehen“, „Faule Vormittage“, „Mit dem richtigen Fuß aufstehen“, „Frühsport“. Man kann über die Lupe aber auch ganz gezielt nach einem bestimmten Song oder Playlist suchen.

Schön ist auch, dass man das aktuelle Lied nach dem Ausschalten des Weckers weiter laufen lassen kann. So vibriert das Handy nicht mehr, der Weckton wird trotzdem abgespielt – eine schöne Möglichkeit ganz entspannt wach zu werden.

Doch damit nicht genug. Bald sollen auch Nutzer der YouTube Music Anwendung, eine ähnliche Integration vorfinden. Das bestätigte kürzlich ein Pressesprecher von Google. Das Ganze soll dann ähnlich ablaufen und aussehen. Auch dafür muss man nicht unbedingt zahlender Kunde von YouTube Music sein, sondern kann das Feature auch in der kostenlosen Version wahrnehmen.

Vielleicht wird man in der Google Clock App in Zukunft ja noch andere Musikstreaming-Dienste integrieren. Die Funktion ist bislang für Geräte mit Android Lollipop 5.0 oder höher verfügbar. Ich finde die Integration sehr schön und für mich ist es auf jeden Fall ein Grund, die Uhren-App weiterhin zu verwenden!

via: 9to5mac