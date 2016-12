Wacker stellt weltweit ersten 3D-Drucker für Kaugummi vor

Die ProSweets Messe in Köln ist Treffpunkt für Zulieferer von Süßwaren und Snacks. Dort werden neue innovative Zutaten und Produktionstechnologien sowie revolutionäre Verpackungen vorgestellt. Der deutsche Chemiekonzern Wacker aus München ist einer der Teilnehmer dort und wird auf der nächsten ProSweets in einem Monat den weltweit ersten 3D-Drucker mit Kaugummi vorstellen. Dieser kann verschiedene und individualisierbare Kaugummiformen in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen drucken.

Die Technologie nennt sich CANDY2GUM und fängt mit einem Kaubonbon an, der sich im Mund zu einem Kaugummi verwandelt. Das Unternehmen setzt dazu ein neues Kochverfahren ein, denn normalerweise werden Kaugummis in einem trockenen Knetprozess produziert. Das Problem dabei ist, dass wasserbasierte und fetthaltige Zutaten wie etwa Fruchtsäfte oder Kakao dabei nicht verarbeitet werden können. Deswegen gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen einfach nicht.

Geht man die ganze Sache allerdings mit einem Kaubonbon an, kann man die konventionelle Herstellung umgehen. Wacker bietet hierfür eine vorgefertigte Mischung an, den Premix Capiva C03. Diese kann einfach unter die Zutaten zur Produktion eines einfachen Kaubonbons gemischt. So können auch wasserbasierte, fetthaltige und natürliche Inhaltsstoffe wie Kakao, Kaffee, Fruchtsäfte, Milch, Karamell, Schokolade, Kokosnuss oder Pflanzenextrakte zu Kaugummi verarbeitet werden.

Darüber hinaus hat Wacker einen 3D-Drucker so optimiert, dass er mit dem weichen Material des Kaubonbons umgehen kann. Damit können Kaugummis jetzt nicht nur in Kugeln, Rechtecken oder Pyramiden geformt werden. Ob ganze Wörter oder lebensnahe Figuren im Kleinformat: Mit der CANDY2GUM Technologie lassen sich Kaugummis individuell in den verschiedensten Farben, Formen und Geschmacksrichtungen anfertigen.

Um detaillierte Informationen zu dem Drucker und das dabei angewandte Verfahren zu bekommen, müssen wir uns wohl noch bis Ende Januar gedulden. Dann findet nämlich die ProSweets in Köln statt und Wacker gibt dann bestimmt mehr Informationen preis.

