Walmart ersetzt mehr Mitarbeiter durch Roboter

Dabei werden Roboter-Bodenreiniger in 1.500 Filialen eingesetzt. Das stellt eine enorme Arbeitserleichterung dar, denn das Bodenschrubben hat einen menschlichen Arbeiter zwei bis drei Stunden pro Tag geskostet. Außerdem will Walmart 600 Förderbänder einbringen, die das Inventar automatisch sortieren können und mindestens 300 Bots, die überprüfen sollen, ob die Regale noch ausreichend gefüllt sind. Das Unternehmen hatte speziell diese Technologie bereits im Jahr 2017 getestet. Ein Bild dieses Roboters seht ihr weiter unten.

All diese Veränderungen gehen mit der Einsparung menschlicher Arbeit einher. Je mehr Roboter Walmart einstellt, desto weniger Menschen benötigt man für jede Aufgabe und desto mehr Geld spart das Unternehmen in seinen 4.600 amerikanischen Filialen. Obwohl man am einen Ende einspart, will man am Anderen die menschlichen Mitarbeiter wieder aufrüsten, und zwar solche, die sich auf das Wachstum des Online-Geschäfts konzentrieren. Außerdem hat man leichte Lohnerhöhungen für seine Filialmitarbeiter angekündigt.

Das Unternehmen versucht anscheinend, seinen Online-Lebensmittelservice wettbewerbsfähig zu AmazonFresh und den Whole Foods Lieferungen zu machen, die beide noch immer expandieren. Immerhin blicken Walmart und Amazon auf eine langjährige Fehde zurück. Während Walmart dazu gedrängt wurde, Jet.com zu kaufen und eine größere Online-Präsenz aufzubauen, hat Amazon seine E-Commerce-Angebote um physische Shops erweitert und begonnen, die traditionellen Märkte zu verdrängen. Berichten zufolge hat Amazon auch Pläne, die Lebensmittelgeschäfte in den großen US-Städten noch in diesem Jahr zu erweitern.

via: theverge