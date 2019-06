Walmart: KI-gestützte Kameras gegen Diebstähle an den Kassen

Walmart verwendet seit neustem Computer Vision Technologie, um ihre Ladenkassen zu überwachen und potenziellen Dieben den Garaus zu machen. Das Kamerasystem soll in mehr als 1.000 Geschäften zum Einsatz kommen und wird intern als “Missed Scan Detection” bezeichnet.

Die zugehörigen Kameras verfolgen und analysieren die Aktivitäten sowohl an den Selbstbedienungskassen als auch an den ganz normal besetzten Kassen. Wenn ein Problem auftritt, wie zum Beispiel ein ungescannter Artikel, der trotzdem eingepackt wird, benachrichtigt das System die Kassenbediensteten, damit sie eingreifen können.

Das Programm wurde entwickelt, um Diebstähle, Scanfehler, Betrug und andere Straftaten zu reduzieren. Das ist ein weit verbreitetes Problem. In den USA verloren Einzelhändler 2017 schätzungsweise 1,33 Prozent ihrer Einnahmen durch solche Diebstähle – das sind insgesamt etwa 47 Milliarden Dollar.

“Walmart macht eine echte Investition, um die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen über eine halbe Milliarde Dollar in die Prävention, Reduzierung und Abschreckung von Kriminalität in unseren Geschäften und Parkplätzen investiert. Wir investieren kontinuierlich in Menschen, Programme und Technologien, um unsere Geschäfte und Gemeinschaften sicher zu machen.” Walmart-Sprecherin LeMia Jenkins Walmart-Sprecherin LeMia Jenkins.

Das irische Unternehmen Everseen ist eines von mehreren Unternehmen, das Walmart mit der Technologie beliefert und man begann vor etwa zwei Jahren mit der Einführung der Missed Scan Detection-Technologie. Bisher scheint sie gut zu funktionieren, denn die Diebstahl- und Betrugsrate ist in den Läden, in denen sie eingesetzt wird, deutlich zurückgegangen.

Alan O’Herlihy, CEO von Everseen, preist das Kassenüberwachungssystem mächtig an. Laut ihm, sei es darauf ausgelegt, Reibungsverluste an den Kassen zu reduzieren und die Kassenüberwachung zu “digitalisieren”. Everseen arbeitet mit 10 der weltweit größten Einzelhändler und die meisten Probleme an Kassen wären gar keine Absicht. Sie passieren oft zufällig, so wie ein vergessener Gegenstand am Boden des Einkaufswagens oder ein vom Kassierer nicht gescannter Artikel, weil er müde oder abgelenkt ist.

Lustigerweise ist wohl der am häufigsten falsch gescannten Artikel Milch. Anscheinend finden es die Leute schwer, Milch zu scannen und tun es dann einfach nicht.

via: businessinsider