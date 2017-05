Warnung von Augenärzten: Kurzsichtigkeit durch Smartphones

Aufgewachsen in einer Zeit ohne Smartphones, sogar ohne Internet, lauteten die Warnungen an mich noch, ich solle nicht so viel lesen, davon würde man kurzsichtig und zu viel Fernsehen wäre auch nicht gut, davon würden meine Augen quadratisch. Unvergessen sind natürlich auch die diversen Warnungen vor Fettleibigkeit, Amokläufen oder Vereinsamung, die es im Zusammenhang mit Technologie schon gab. An die Warnungen vor den unglaublichen Geschwindigkeiten der ersten Züge erinnert sich zwar keiner mehr, aber sehr viele dieser Warnungen gehen in die gleiche Richtung: Sie sind einfach nur Quatsch.

Quadratische Augen hat niemand bekommen und spätere Amokläufer mögen zwar häufig und gerne Spieler von Egoshootern gewesen sein, aber sie wurden nicht deswegen zu Amokläufern. Und auch mit den widernatürlich hohen Geschwindigkeiten der Eisenbahnen sind wir als Menschheit ganz gut klargekommen. Da kommt man in Versuchung, auch diese Warnung in der Schublade „Panikmache aus Technikfeindlichkeit“ abzulegen. Aber das ist in diesem Fall wohl nicht angebracht…

Kurzsichtigkeit durch Naharbeit

Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Alphabetisierung und Kurzsichtigkeit, auch gibt es in Ländern, in denen früher eingeschult wird, auch mehr Kurzsichtige. Man geht davon aus, dass umfangreiche Naharbeit – wie eben das Lesen oder auch auch die Nutzung von Smartphones – bei Kindern zu Kurzsichtigkeit führt, ohne bislang wirklich genau zu wissen, wie das kommt. Man nimmt an, dass durch das ständige Fokussieren im Nahbereich die Augen ein Signal bekämen zu wachsen, was wiederum zur Kurzsichtigkeit führt.

Ganz unwissenschaftlich könnte man sagen, dass durch extrem viel Naharbeit die Augen einseitig zu stark trainiert würden und es daher zu den Problemen kommt, auf die Ferne scharf zu sehen. Auch wenn es wohl nicht so einfach ist, hilft das Bild dabei sich vorzustellen, dass der Effekt und damit die Folgen bei der intensiven Smartphone-Nutzung wohl ähnlich aussehen dürften.

Welche Folgen hat das?

Ein deutlich höherer Anteil an Kurzsichtigen in der Bevölkerung hat nicht nur Folgen für die Betroffenen, sondern hätte auch Folgen für die Gesellschaft. Immerhin gibt es Berufe, bei denen ein möglichst gutes, wenn nicht perfektes Sehvermögen vorausgesetzt werden. Zum Beispiel setzt man bei Piloten ein Sehvermögen von 100% voraus, wobei bis zu drei Dioptrien in die eine oder andere Richtung, die per Sehhilfe ausgeglichen werden können, noch okay sind.

Steigt die Anzahl der Kurzsichtigen in der Bevölkerung aber weiter an, dann reduziert sich damit auch die Zahl möglicher Piloten – schließlich müssen hier ja auch andere Faktoren passen. So lange es mehr Menschen gibt, die Pilot werden wollen und die Grundvoraussetzungen erfüllen, als es Stellen für Piloten gibt, ist das noch kein Problem. Zumindest für niemanden außer denjenigen, die keine Chance auf ihren Wunschberuf „Pilot“ haben, weil sie zu kurzsichtig sind.

Immerhin sollen laut einer Studie der Universität Mainz rund die Hälfte aller Abiturienten und Hochschulabsolventen unter Kurzsichtigkeit leiden. Bereits 2014 wurde in einer Studie ein Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Kurzsichtigkeit nachgewiesen: Je höher das Bildungsniveau, desto höher die Wahrscheinlichkeit kurzsichtig zu sein. Brillenträger sehen also nicht nur intelligenter aus, einige sind wohl auch nur Brillenträger, weil sie intelligenter sind.

Wir verändern uns

Egal ob es um das Sozialverhalten geht oder um neue Krankheitsbilder, die ständige Verwendung von neuen Technologien verändert auch uns. Wer hätte vor 20 Jahren mal gedacht, dass es mal eine „WhatsAppitis“, alternativ auch „Chatdaumen“ geben würde? Aber es gab ja auch mal Zeiten, in denen es keinen „Tennisarm“ gab. Ohne die Benutzung von Smartphones oder Tablets damit auf eine Stufe stellen zu wollen, aber es ist ja durchaus bekannt, dass die Wirkung bestimmter Tätigkeiten und Stoffe auf Körper im Wachstum, also auf Kinder und Jugendliche, deutlich gravierender sind als bei Erwachsenen. Zum Beispiel der Konsum von Alkohol und anderen Rausch- und Genussmitteln. Auch Extremsport in jungen Jahren kann zu dauerhaften Schäden und Problemen führen.

Noch wissen wir nicht, ob und welche langfristigen Folgen exzessive Smartphonenutzung bei Kindern hat, wenn diese Kinder mal 30, 40 oder 60 Jahre alt sind – außer eben der Kurzsichtigkeit. Diese Folge ist nicht nur theoretisch. Eltern sollten also durchaus ein Auge darauf haben, wie intensiv ihr Nachwuchs das Smartphone nutzt und hier gegebenenfalls auch mal eingreifen. Ungünstig ist nur, dass eigentlich niemand genau weiß, wie viel Nutzung nun wirklich zu viel ist. Denn auf der anderen Seite ist auch klar, dass es nicht die Lösung sein kann, Kindern und Jugendlichen die Smartphones wieder abzunehmen, schließlich gehört die Technik zum Leben dazu.

via Heise

Beitragsfoto: JESHOOTS via Pixabay, Lizenz: CC0