Warum die Monopolmacht der größten Unternehmen gefährlich ist

In China bestimmt eine dreistellige Zahl darüber, ob der Kreditantrag einer Person genehmigt wird, ob sie außerhalb der Landesgrenzen reisen darf und ob sie in der Lage ist, ein Date für den Freitagabend zu finden. Diese Zahl kann irgendwo zwischen 350 und 950 liegen und meint die soziale Kreditwürdigkeit. Seit 2014 wird dieses Sozialkredit-System in China umgesetzt.