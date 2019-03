Warum ich vorerst kein Samsung Galaxy S10 kaufen werde

Heutzutage finde ich es schwierig, mich für Smartphone-Upgrades zu begeistern. Schließlich ist es nicht mehr die Norm, jedes Jahr auf ein neues Modell umzusteigen. Selbst Early Adopter gedulden sich beim Smartphone-Kauf lieber eine Weile. In einem anderen Artikel habe ich bereits erwähnt, dass Samsung meiner Meinung nach in Sachen Preisgestaltung dieselben Fehler macht wie Apple. Das verleiht Herstellern wie Xiaomi, die auf dem europäischen Markt ernster genommen werden möchten, einen gewissen Vorteil. Wenn ihr Genaueres zu diesem Thema erfahren möchtet, könnt ihr einen Blick auf den Beitrag „Ist Samsungs Strategie so solide wie das Galaxy S10?“ werfen.

Ich muss mittlerweile zugeben, dass meine Meinung vielleicht ein wenig zu harsch war. Samsung plant nicht, seine Smartphones langfristig zu solch hohen Preisen zu verkaufen. Man entschied sich nur dafür, die Early Adopter – die nicht unbedingt zu den treusten Käufern gehören – auszunutzen. Eine gute Geschäftstaktik, da Early Adopter häufig dazu bereit sind, tief in die Tasche zu greifen. Markenloyalität wird durch solch eine Strategie jedoch nicht belohnt.

Aktuelle Daten von BankMyCell zeigen, dass das Galaxy S9 innerhalb eines Monats über 40 Prozent seines Werts verloren hat. Und in den neun Monaten nach seiner Veröffentlichung waren es insgesamt sogar 60 Prozent. Laut BankMyCell zählt das Galaxy S9 „zu den Smartphones mit dem größten Wertverfall“.

Die gute Nachricht? Wenn ihr euch am vergangenen Wochenende noch kein S10 gekauft habt, wisst ihr jetzt, dass es sich lohnt, lieber einen Monat zu warten.

Die Performance könnte besser sein

Den Hardware-Nerds unter euch wird dieser Grund natürlich gefallen – in diesem Fall solltet ihr vielleicht sogar auf das Galaxy Note 10 warten. Die gesamte Galaxy S10-Reihe ist nämlich mit UFS 2.1-Speicher ausgestattet. Dabei ist der doppelt so schnelle und wesentlich effizientere UFS 3.0-Speicher bereits verfügbar – der neue Speicherstandard würde sogar die Akkulaufzeit verlängern.

Das Galaxy Fold ist bereits mit UFS 3.0-Speicher ausgestattet. Genau wie das Note 10, das Samsung in ungefähr fünf Monaten vorstellen wird. Wenn ihr ohnehin mit dem Kauf eines Galaxy S10 warten möchtet, lohnt es sich vielleicht, direkt auf das Note 10 zu warten.

Außerdem gibt es im Moment einige Sicherheitsbedenken, was die Gesichtserkennung des Galaxy S10 angeht. Eigentlich ein tolles Feature, das mir schon auf dem Note 9 sehr gut gefallen hat. Man bemerkt fast nicht, dass das Smartphone geschützt ist.

Samsung wird das Problem in einem kommenden Update beheben. Aber bis dahin sind das natürlich keine guten Neuigkeiten – vor allem nicht für Nutzer, die großen Wert auf Privatsphäre und Sicherheit legen.

Wahrscheinlich werden viele Business-Nutzer (ein Großteil aller Käufer) ohnehin auf das Galaxy Note 10 warten. Auch ich fragte nach dem Galaxy Note 9 und nicht dem Galaxy S9+, als ich Samsung vor einigen Wochen um ein Leihgerät bat.

Kauft euch vorerst kein Samsung Galaxy S10.

Ich möchte mich in das Galaxy S10 verlieben. Es ist ein großartiges Smartphone, das ich ohne Bedenken meinen Freunden weiterempfehlen werde (bereits im vergangenen Jahr habe ich viele meiner Freunde davon überzeugt, auf Samsung-Geräte umzusteigen). Wer auf den Eingabestift verzichten kann, hat natürlich die Möglichkeit, auf einen günstigeren Preis zu warten. Der rasante Preisverfall des Vorgängers – rund 40 Prozent innerhalb des ersten Monats – zeigt, dass Samsung in dieser Hinsicht deutlich aggressiver ist als andere Hersteller. Wenn ihr ein paar Wochen abwartet, könnt ihr also knapp 400 US-Dollar sparen! Wer dagegen auch unterwegs so richtig produktiv sein möchte, muss sich nur ein paar Monate lang gedulden. Mit dem Note 10 kommt ihr außerdem in den Genuss der neusten Hardware.