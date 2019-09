Warum ihr eure Gaming-Leidenschaft in den Lebenslauf schreiben solltet

Die Gaming-Industrie ist mittlerweile größer als die Branche für Film und Musik zusammen genommen. So gern wir auch zocken und Stunden über Stunden in unterschiedlichen Games verbringen, wird kaum einer seine Leidenschaft für Computerspiele im Lebenslauf veröffentlichen, oder? Aber warum nicht? Immerhin erlernt man auch beim Zocken Fähigkeiten, auf die man am Arbeitsplatz zurückgreifen kann.