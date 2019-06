Warum Laptops in diesem Jahr immer teurer werden

Laptops sind teure Geräte, aber so gut wie jeder von uns nutzt einen. Sie werden sogar noch öfter als Desktop-PCs gebraucht und gelegentlich müssen in die Jahre gekommene Geräte auch ersetzt werden, doch in Amerika stellt genau das gerade ein großes Problem dar. Die ersten Auswirkungen des Handelskrieges zwischen USA und China spüren die Einwohner bereits jetzt.