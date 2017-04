Es scheint, als rücke der Zeitpunkt, an dem Roboter und andere „autonome“ Geräte unsere Jobs übernehmen schneller näher als erwartet. Während die Fahrdienste Uber und Lyft bereits Pilotprojekte zum autonomen Fahren gestartet haben, ist auch die Alphabet-Tochter und Google-Schwester Waymo nicht untätig. Das Unternehmen hat nun bekanntgegeben, dass bereits seit einem Monat ein Test mit selbstfahrenden Autos und Passagieren läuft, der nun erweitert wird.

Waymo beschränkt sich ab sofort nicht länger auf einzelne ausgesuchte Mit- und Testfahrer, sondern lässt seine Flotte an Elektrofahrzeugen jetzt mit ganzen Familien durch die Gegend fahren. Dazu hat das Unternehmen nach einem Pilotprojekt mit einer sechsköpfigen Familie ein Early Rider Program gestartet, für das sich Bürger aus Phoenix im US-Bundesstaat Arizona nun registrieren können.

Ziel des Projektes ist selbstverständlich, Feedback und „echte“ Erfahrungen mit dem Dienst zu sammeln, um das Angebot weiter zu optimieren und es schlussendlich der breiten Öffentlichkeit und insbesondere Unternehmen anzubieten. Der Service wird wohl zunächst in den USA weiter ausgerollt und kommt mit etwas Glück dann auch – irgendwann – nach Europa. Entsprechende Gesetzesentwürfe für autonomes Fahren hat die Bundesregierung ja bereits auf den Weg gebracht. Somit sollte der Weg bis zur Markteinführung auch geebnet sein.

Das Early Rider Program ist übrigens nicht auf einzelne Fahrten beschränkt, sondern wird es den Testpiloten erlauben, den Dienst rund um die Uhr zu nutzen. Die Fahrten können dann in einem Gebiet stattfinden, dass Waymo als etwa doppelt so groß wie San Francisco angibt. Damit auch genügend Fahrzeuge zur Verfügung stehen, erweitert sich die Flotte von momentan 100 Chrysler Pacifica Minivans um weitere 500 (!) Fahrzeuge – think big, ist ja Googles Ding.

Laut Waymo befindet sich das Projekt nach acht Jahren Entwicklung somit nun in der Endphase. Nach zweieinhalb Millionen Fahrmeilen, unzähligen Testkilometern in den Rechenzentren des Unternehmens sowie der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz und ergänzender Technologien muss sich Waymo nun im Alltag beweisen.

Es gilt nun, die Abläufe und die Logistik der Fahrten zu analysieren und die Flotte entsprechend zu optimieren. Neben Planbarem, wie den täglichen Fahrten zur Arbeit, will Waymo auch On Demand-Dienste anbieten und wäre damit ein direkter Konkurrent zu Uber und Lyft. In Fachkreisen spricht man hierbei übrigens von „Transportation as a Service“, abgeleitet aus den zahlreichen „as a Service“-Varianten aus der Tech-Welt.

Das Unternehmen ist jedoch in erster Linie ein Technologieunternehmen und kein Fahrdienst, wird sich die Möglichkeiten in dieser Branche aber wohl kaum entgehen lassen. Als Zulieferer und Hersteller hat Waymo übrigens bereits einige deutsche Firmen involviert, darunter Bosch, Continental, ZF Lenksysteme, Daimler und Volkswagen.