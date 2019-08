Waymo: So schlagen sich die autonomen Autos bei Sandstürmen

Von Waymo dürfte man mittlerweile das ein oder andere gehört haben. Das Unternehmen gehört zu Alphabet und testet seit einigen Jahren seine selbstfahrenden Autos in den Vororten von Phoenix. Die beiden größten Sicherheitsrisiken in dieser Wüstenregion sind plötzliche Regenfälle, die Sturzfluten verursachen und riesige Sandstürme, die hunderte Kilometer bedecken können. Nicht ganz einfach für ein kleines autonomes Auto, mit solchen Naturgewalten fertig zu werden.

In einem Blog-Post zeigt Waymo erstmals, wie die Sensoren in einem selbstfahrenden Fahrzeugen auf einen Sandsturm in Phoenix reagieren. Ein weiteres Video zeigt dichten Nebel in San Francisco. Waymos Auto wurde in Phoenix manuell gefahren, doch durch den Nebel musste es sich autonom kämpfen.

Das Unternehmen will mit den Videos zeigen, wie und ob selbstfahrende Fahrzeuge Objekte während dieser extrem schlechten Sichtverhältnisse erkennen können. Achtung Spoileralarm: Ja, können sie! Das Sandsturm-Video zeigt beispielsweise sehr schön, wie Sensoren einen Fußgänger identifizieren, der bei so extrem schlechtem Wetter eine Straße überquert. Waymos Autos verwenden eine Kombination aus Lidar- und Radarsensoren sowie Kameras, um Objekte wie Fußgänger zu erkennen. Nebel, Regen oder Sand können die Sicht bei all diesen Sensoren jedoch einschränken.

Doch das Unternehmen nimmt weiterhin Daten von allen Sensoren auf, auch von solchen, die bei Nebel oder Staub nicht so gut funktionieren. Sie werden verwendet, um kollektive Informationen über ein Objekt zu erlangen. Mit dieser Fähigkeit haben die Autos dem Menschen einiges voraus. Der wäre bei einem Sandsturm wahrscheinlich aufgeschmissen und laut einem US-amerikanischen Verkehrsministerium wird das Wetter in Zukunft 21% der jährlichen US-Crashs verschulden. Die Zeit der mit Sensoren bestückten Autos ist also gekommen!

Dennoch gibt es Zeiten, in denen nicht einmal ein autonomes Fahrzeug auf die Straße gehört. Menschen sollen während eines Sandsturms anhalten und nicht mehr weiter fahren. Waymo’s selbstfahrende Fahrzeuge sollen in Zukunft das Gleiche tun, wenn sich die Wetterbedingungen so weit verschlechtern, das die Weiterfahrt ein Sicherheitsrisiko darstellen würde.

Die Videos und der Blog-Post zeigen jedoch die extremen Bedingungen und sind, wie gesagt, ein Test. Auch der Umgang mit starkem Regenfall wird momentan in Florida untersucht. Insofern dürften die Autos bald auf alle Wetterbedingungen vorbereitet sein.

via: techcrunch