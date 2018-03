Das zu Googles Mutterkonzern Alphabet gehörende Unternehmen Waymo hat vor wenigen Wochen die Starterlaubnis für ihre fahrerlosen Mini-Vans bekommen. Das Verkehrsministerium im amerikanischen Bundesstaat Arizona hatte ihnen das OK gegeben. Gestern kündigte das Unternehmen ihren nächsten großen Schritt in der Vision der autonomen Verkehrsmittel an. Man will nun nämlich selbstfahrende Trucks einsetzen, die Frachtgut für Googles Rechenzentren in Atlanta liefern sollen.

Die Lastwagen werden nicht völlig fahrerlos sein, da sie während der Testphase auf öffentlichen Straßen unterwegs sein werden. Laut dem Unternehmen, seien die Logistikzentren von Google in Atlanta „das perfekte Umfeld“ für diese Art von Tests. Ihre autonomen Mini-Vans helfen Waymo dabei, den Weg für die Trucks zu ebnen. Mit den Autos hat das Unternehmen die Umgebung bereits kartiert und kann diese Daten auch für die großen Frachttransporter verwenden.

Logisch, dass die Trucks auch mit der gleichen Technologie wie Waymos Mini-Vans ausgestattet sind. Waymo plant noch in diesem Jahr in Phoenix einen völlig autonomen Fahrdienst anzubieten, wie man ihn von Uber oder Lyft kennt. Damit tritt das Unternehmen in Konkurrenz mit den eben genannten Diensten.

Das ist nicht verwunderlich, denn auch Waymos Motivation selbstfahrende Trucks auf die Straßen zu bringen, ist durch Konkurrenz getrieben. In dieser Woche verkündete nämlich auch Uber, autonome Trucks mit Lieferungen in Arizona loszuschicken. Uber führte außerdem ein sogenanntes Transfer-Hub-Modell ein, bei dem ein LWK autonom auf der Autobahn fährt und kurz vor der Zielgeraden menschliche Unterstützung bekommt.

Uber hat sich für dieses System entschieden, da Trucks sich noch nicht selbst ausladen können und Fahrer eventuell mit Mitarbeitern am Zielort kommunizieren müssen. Das Unternehmen verfolgt also durchaus den Plan, die Fahrzeuge auf eine größere Umgebung auszuweiten. Im Gegensatz dazu beschränkt Waymo seine Lieferungen mit den autonomen LKWs auf den eigenen Firmenkreis.

