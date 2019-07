Waymos autonome Autos nun auch in Kalifornien

Während Waymo weiterhin seinen kommerziellen Waymo One-Service im Raum Phoenix testet, will das Unternehmen weiter expandieren. Nun hat Waymo eine Genehmigung von der CPUC erhalten, um am Pilotprogramm des sogenannten “Autonomous Vehicle Passenger Service” in Kalifornien teilzunehmen. Davor durfte Waymo keine Passagiere befördern, aber jetzt, da es Teil dieses Pilotprogramms ist, ist es dem Unternehmen gestattet.

“Die CPUC-Genehmigung erlaubt es uns, an ihrem Pilotprogramm teilzunehmen und den Waymo-Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, unsere Fahrzeuge zu fahren und Gäste auf Fahrten innerhalb unseres South Bay Territoriums mitzunehmen. Dies ist der nächste Schritt auf unserem Weg der Expansion, um mehr Leuten die Möglichkeit zu bieten, auf unsere selbstfahrende Technologie zuzugreifen, so wie wir es mit Waymo One in Metro Phoenix getan haben.” Waymo

Um diese Genehmigung zu erhalten, muss das betreffende Unternehmen bereits über eine Testgenehmigung für autonome Fahrzeuge verfügen, die Waymo seit 2014 besitzt. Das Unternehmen hat eine Flotte von Chrysler Pacifica und Jaguar I-Pace Autos, die beide mit spezieller Hard- und Software ausgestattet sind, sodass sie autonom fahren können.

Die Genehmigung bedeutet nicht, dass der Taxidienst Waymo One auch bald in Kalifornien verfügbar ist, aber das könnte sich in Zukunft auch noch ändern. Es gibt nämlich eine zweite Stufe des CPUC-Pilotprogramms, die es Personen ermöglicht, auch in gänzlich fahrerlosen Autos herumzufahren. Diese Stufe erfordert nochmal eine gesonderte DMV-Genehmigung für fahrerlose Tests und – natürlich – hat Waymo auch diese schon. Alles, was das Unternehmen tun muss, ist, seine fahrerlosen Fahrzeuge in Kalifornien zu testen, um für diese nächste Stufe des CPUC-Pilotprogramms in Frage zu kommen.

Nach Angaben der CPUC-Website haben nur vier Unternehmen Zugang zur ersten Stufe des Pilotprogramms erhalten: AutoX, Pony.ai, Waymo und Zoox. Waymo ist das einzige Unternehmen unter den vieren, die die erforderlichen Sicherheitsfahrer von außerhalb reinholen darf.

Das Unternehmen ist der Meinung, dass “der Betrieb und die Skalierung eines sinnvollen Piloten eine große Gruppe von Fahrern erfordert, die durch Waymos erfahrene und spezialisierte Drittanbieter für Personalvermittlung effizienter eingesetzt werden” können. Alle Waymo-Fahrer durchlaufen das gleiche Trainingsprogramm, heißt es von dem Unternehmen.

