Wearable erkennt verschiedene Gefühlslagen in einer Konversation

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass ein einziges Gespräch auf sehr unterschiedliche Weise interpretiert werden kann. Bei Männern und Frauen kann es da schon mal krachen, weil jeder etwas anderes versteht. Solche Fehlinterpretationen haben aber meistens nichts mit dem Geschlecht eines Menschen zu tun, sondern viel mehr mit seinem Charakter. Man kann Gespräche aber auch nur auf die Stimmung herunterbrechen, die bei dem Gesagten mitschwingt. Daran versuchen sich gerade Forscher vom MIT, die ein intelligentes Wearable erfunden haben, das Gefühlslagen innerhalb einer Konversation erkennen kann.

Erzählt jemand eine Geschichte kann das System den Tonfall, Tonhöhe, Energie sowie das Vokabular analysieren. Dazu kommt, dass das Gerät am Handgelenk getragen wird und so auch physiologische Signale erkennen kann. Dabei werden Bewegungen, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutfluss und Hauttemperatur gemessen.

Aus den jeweiligen Ergebnissen wurden zwei Algorithmen gemacht: Der eine bestimmt die allgemeine Gefühlslage eines Gesprächs (glücklich, traurig oder neutral), während der zweite alle fünf Sekunden die Konversation überprüft. Dadurch bekommt man einen Überblick, kann aber auch schnelle Gefühlswechsel feststellen. Laut der Forscher funktioniert das mit 83 Prozent Genauigkeit.

Zurzeit funktioniert das System allerdings nur, wenn eine Person redet. In Zukunft möchte man das Ganze mit mehreren Personen in einer Konversation testen. Dadurch würde das System auch immer mehr dazu lernen, denn umso mehr Daten es generieren kann, umso genauer kann es den emotionalen Ton in Echtzeit klassifizieren.