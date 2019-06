Wegen der Hitze: Klimawandel sorgt für Tempolimits auf Autobahnen

Der Autor dieser Zeilen gart im Home-Office im eigenen Saft und beobachtet aus nicht mehr so ganz wachen Augen, wie der Ventilator direkt neben ihm die warme Luft allenfalls noch ein wenig umrührt. Okay, ich übertreibe, aber ich erzähle euch dennoch nichts Neues, wenn ich sage, dass es derzeit in Deutschland richtig, richtig heiß ist.

Mir gefällt das grundsätzlich — alles macht mir mit Sonne mehr Spaß als mit schlechtem Wetter. Aber nicht erst der letzte Sommer hat uns bewiesen, dass es eben nicht nur für freudestrahlende Gesichter sorgt, wenn das Thermometer die 30 Grad hinter sich lässt und Deutschland in ein riesiges Sonnenparadies verwandelt.

Die Landwirte können euch ein Lied davon singen, ebenso alle, die von den Waldbränden im letzten Jahr betroffen waren. Nicht zuletzt konnten wir es an Flüssen wie dem Rhein sehen, der teilweise so wenig Wasser führte, dass der Schiffsverkehr zum Erliegen kam.

Und dieses Jahr zeichnet sich ab, dass es noch ein wenig schlimmer werden könnte. Während viel zu oft immer noch der von Menschenhand beschleunigte Klimawandel geleugnet wird, schickt sich auch dieser Sommer an, uns deutlich aufzuzeigen, dass wir ziemlich mies mit diesem Planeten umgehen.

Das Klima verschiebt sich und das alles geschieht deutlich flotter, als es normal oder gesund für uns wäre. Schon jetzt gibt es wieder erste Hiobsbotschaften: Waldbrände in Brandenburg, Wasserknappheit in Ostwestfalen und Hitzerekorde in verschiedenen Regionen des Landes. Nie war es jemals vorher im Juni heißer als es jetzt der Fall ist, in all den Jahren nicht, seit dem Wetterdaten aufgezeichnet werden.

Und das Wetter macht natürlich nicht vor Grenzen Halt: In der Schweiz ist es 10 Grad heißer als sonst zu dieser Zeit üblich. Die Folge wird sein, dass Gletscher dort schneller schmelzen und das Resultat davon wird dann irgendwann auch auf deutschen Flüssen wieder zu spüren sein. In Indien wurden mitunter Temperaturen von über 50 Grad erreicht und kostete zahlreiche Menschen das Leben. In Frankreich wurden bereits Schulen geschlossen.

Überall sind wir aufgerufen, sorgfältiger mit Wasser umzugehen. Hier in Dortmund wurde bereits dazu aufgerufen, selbst mal zum Wassereimer zu greifen und junge Bäume und andere Pflanzen zu gießen, in Paris werden Obdachlose von Freiwilligen mit Wasser versorgt. Das, was da derzeit aus der Sahara zu uns rüber weht, macht uns gehörig zu schaffen.

Spontaner Themenwechsel: Könnt ihr euch noch an das Theater erinnern, als darüber diskutiert wurde, in Deutschland ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen? Ungeachtet dessen, auf wie vielen Straßen es bereits Limits gibt oder wie selten tatsächlich oberhalb von 130 Stundenkilometern gefahren wird, war die Empörung natürlich groß. Fahrverbote in einigen Innenstädten, der Diesel-Skandal und dann auch noch Tempolimits? In dem Zusammenhang wird gerne etwas von einer “Freiheit” gefaselt, die einem durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung beschnitten würde.

Es scheint mir eine große Schnittmenge zu geben zwischen denen, die pauschal nicht an einen Klimawandel von Menschenhand glauben und denen, die finden, dass es eh nichts bringen würde, wenn man etwas langsamer fährt. Und genau da kommen die beiden Themen jetzt wieder zusammen, denn die Hitze in Deutschland hat dazu geführt, dass gleich auf mehreren Autobahnen temporäre Tempolimits eingeführt wurden. Der Grund dafür: Mögliche “Blow-Ups”! Dabei handelt es sich um ein Problem, welches hauptsächlich Betonplatten betrifft und auch nicht erst seit dem letzten Sommer auftritt.

Während Asphalt auch mit den derzeitigen Temperaturen klar kommt, dehnen sich die Betonplatten bei der Hitze aus, drücken gegen andere Platten und platzen dann irgendwann auf. Es entstehen Risse, Löcher und sogar regelrechte Rampen, die für Autos und Motorräder zur Todesfalle werden können.

Gleich mehrere Autobahnabschnitte auf mehreren Autobahnen sind betroffen: Auf der A7, der A9 (jeweils mehrere Teilabschnitte) und auf der A38 wurde das Tempo limitiert, es durfte je nach Abschnitt nur noch 80 bis 120 Kilometer schnell gefahren werden.

Aktuell können wir ein wenig durchschnaufen, ich befinde mich im Moment im hessischen Rodgau, wo es “nur noch” 30 Grad sind, in Dortmund waren es vorhin sogar noch ein paar Grad weniger. Zum Wochenende will die Sonne in Deutschland aber wieder auf die Jagd nach Hitzerekorden gehen und die Auswirkungen dürften wir dann auch wieder auf einigen Autobahnen zu spüren bekommen. Besonders betroffen dürften da die Bayern sein — im Süden gibt es deutlich mehr Betonplatten auf den Bahnen als beispielsweise in NRW.

Unabhängig davon, ob ihr derzeit frei habt oder im Büro vor euch hin schwitzt: Passt alle auf euch auf, berücksichtigt die jeweiligen Warnhinweise für eure Region, habt auch ein Auge für eure Nächsten und trinkt vor allem ausreichend viel. Ich werde das hier in Rodgau jedenfalls tun — man munkelt, es werden gleich Hopfen-Kaltschalen gereicht.

PS: Meine Quelle Fortune hat sogar die Schlagzeile von dem Typen aufgeschnappt, der in der Nähe von Dortmund nackt in der Kühlabteilung eines Supermarktes auftauchte und schließlich Bananen und Bier aus dem Laden klaute. Nur, um alle Unklarheiten zu beseitigen: Ich war’s nicht :-D