Weibo streicht Inhalte: Homosexualität genauso schlimm wie Gewalt?

Das Netzwerk Weibo ist in China, ähnlich wie WeChat, ein ganz großes Ding. Sowohl von der Farbgebung als auch vom Interface her, lehnt es stark an sein Vorbild Twitter an. Weil es dort drüben eines der beliebtesten sozialen Medien ist, hat sich das Unternehmen entschieden, eine Art „Säuberung“ durchzuziehen, die ein „heiteres und harmonisches Community-Umfeld“ schaffen soll.

Pornografische und gewaltverherrlichende Inhalte zu überwachen ist erstmal kein schlechtes Vorhaben. Erschreckend ist jedoch, was Weibo noch als verboten ansieht. Denn in den neuen Richtlinien, die das Netzwerk gestern Abend veröffentlichte, heißt es, dass man auch Spiele, Texte und Videos verbannen möchte, die sich mit Homosexualität beschäftigen. Die Überwachung soll in einem Zeitraum von drei Monaten stattfinden.

Es dürfte eigentlich kein Wunder sein, dass diese Regelung bei den Nutzern einen regelrechten Aufschrei hervorrief. Mit dem Hashtag #Ichbinschwul machten sie ihrem Ärger Luft und innerhalb weniger Stunden hatten solche Beiträge über 130 Millionen Klicks und mehrere tausend Kommentare. Eine schöne Geste, die nicht selbstverständlich ist. Denn nach einer Studie des Pew-Instituts glaubten 2013 nur 21 Prozent der Chinesen, dass die Gesellschaft Homosexualität akzeptiere.

Obwohl eine andere Orientierung in China seit 1997 nicht mehr bestraft wird, können sich Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle in der Volksrepublik nicht von dem Tabu lossagen. Die neuen Regelungen von Weibo können mit dem in 2016 verabschiedeten Gesetz für „Ordnung und Sicherheit im Cyberraum“ in Verbindung gebracht werden. Dieses verschafft den Behörden größere Kontrolle was das Internet und den Datenverkehr anbelangt. Damals war das Gesetz sehr vage formuliert, was der Regierung viel Spielraum in ihren Aktionen ließ.

Die Regelung ist, meiner Meinung nach, vollkommen unverständlich. Homosexualität mit pornografischen und gewaltverherrlichenden Inhalten gleichzusetzten, schießt ein bisschen am guten Willen vorbei. Ich hoffe wirklich, dass Weibo ihr Fehlverhalten einsehen wird und diesen Überwachungspunkt von ihrer Liste streicht.

via: derstandard