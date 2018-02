Weltweite Smartphone-Verkäufe erstmals rückläufig

„The only way is up“ ist nicht nur ein Hit der späten Achtziger, sondern war auch über viele Jahre die Devise, wenn es um die Absatzzahlen auf dem Smartphone-Markt geht. Damit ist scheinbar erst mal Schluss, wenn wir einen Blick auf das werfen, was die Marktforscher von Gartner ermittelt haben. Im vierten Quartal des letzten Jahres wurden zwar satte 407 Millionen Handsets abgesetzt, gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2016 sind es aber immerhin auch etwa 24 Millionen Einheiten weniger verkauft. Das entspricht einem Rückgang von 5,6 Prozent. Der erste Rückgang ist also gleichzeitig auch ein ziemlich deutlicher.

Gartner hat sich natürlich auch Gedanken gemacht, was die Ursachen dafür sein könnten. Zum einen liegt das daran, dass die Smartphones im äußerst niedrigen Preisbereich für viele Besitzer von Feature Phones qualitativ zu wenig zu bieten haben. In Märkten mit starken Feature Phone-Absätzen bleiben Besitzer dieser Geräte daher vermehrt bei qualitativ ordentlichen „Dumb“-Phones, anstatt den Wechsel zu einem Einsteiger-Smartphone anzustreben.

Der andere Hauptgrund für den Rückgang der Nachfrage hat mit der hohen Qualität im Premium-Sektor zu tun: Die Zyklen verlängern sich, die Besitzer dieser Smartphones nutzen ihre Smartphones also länger und entscheiden sich nicht zwangsläufig nach einem Jahr für ein neueres Modell.

Smartphone-Käufer wünschen sich immer noch, dass neue Modelle deutlich bessere Kameras, bessere LTE-Funktionalität etc mitbringen, müssen gleichzeitig aber auch feststellen, dass die Unterschiede von Modell zu Nachfolger-Modell oftmals nur sehr minimale sind. Auch das sorgt dafür, dass ein hochpreisiges Smartphone länger genutzt wird.

Wenn man den ganzen Spaß nach Unternehmen aufbröselt, sehen wir an der Spitze selbstverständlich wieder die üblichen Verdächtigen: Vorneweg marschiert Samsung mit etwas mehr als 74 Millionen verkauften Smartphones im vierten Quartal 2017. Das sind gegenüber den 76,7 Millionen Geräten im Vorjahresquartal zwar auch weniger, dennoch ist der Marktanteil der Koreaner von 17,8 auf 18,2 Prozent gestiegen.

Dahinter folgt dann Apple mit einem ganz ähnlichen Bild: Nach 77 Millionen iPhones in Q4/16 wurden im letzten Winterquartal „nur“ noch 73,18 Millionen Smartphones abgesetzt, was aber ebenfalls für einen leicht verbesserten Marktanteil von nunmehr 17,9 reichte. Auf den weiteren Plätzen folgen mit Huawei, Xiaomi und OPPO dann drei chinesische Hersteller.

Übers komplette Jahr gesehen sehen wir anhand der Gartner-Zahlen ein recht ähnliches Bild: Auch hier liegen Samsung, Apple und Huawei auf den Plätzen eins bis drei, mit Marktanteilen von 20,9 Prozent (Samsung), 14 Prozent (Apple) und 9,8 Prozent (Huawei). Hierbei fällt auf, dass Apple 0,4 Prozent Marktanteil verliert, während die anderen beiden zulegen konnten. Auf den Plätzen vier und fünf folgen in diesem Fall OPPO und dann Vivo.

Weiterhin hat sich Gartner auch angeschaut, welche Betriebssysteme dominieren und natürlich gibt es hier keinerlei Überraschung. Android konnte seine Dominanz weiter ausbauen auf 85,9 Prozent, iOS als einziger verbliebener OS-Konkurrent landet bei glatten 14 Prozent Marktanteil. Macht in Summe dann 99,9 Prozent, andere mobile Betriebssysteme inklusive Windows spielen demnach überhaupt keine Rolle.

Wohin geht die Reise?

Xiaomi und Huawei sind die einzigen Hersteller der Top 5, die im vierten Quartal mehr Geräte verkaufen konnten als im gleichen Quartal 2016 und das zeigt vielleicht schon ein wenig, wohin sich der Markt entwickelt. Vor allem Huawei präsentiert sich mit ganz breiter Brust und hat mit dem P20 bereits das nächste Flaggschiff in der Pipeline, welches die Position des Unternehmens weiter stärken soll.

Bei Huawei ist zu beobachten, dass man im US-Markt noch lange nicht so Fuß fassen konnte, wie man sich das gewünscht hat, Xiaomi ist generell in westlichen Märkten nur sehr überschaubar vertreten. Es gibt also für diese großen Unternehmen noch riesige Märkte, die erobert werden können, während für Samsung und Apple nun eine Sättigung eintritt.

Dieser Effekt dürfte sich in den nächsten Jahren auf mehr und mehr Unternehmen ausweiten, der Kampf zwischen den Konkurrenten um die Gunst der Käufer dürfte also noch haariger werden. Da hinter den großen Zwei — Samsung und Apple — nur eine Phalanx von Chinesen lauert, dürfte dieser Kampf vor allem für die Hersteller ein ganz schwieriger werden, die einst in diesem Markt sehr erfolgreich waren: Unternehmen wie HTC, LG und Sony. Die große Unbekannte könnte in diesem Spiel HMD Global/Nokia werden. Auch die Finnen — oder das, was davon übrig geblieben ist — waren von der Smartphone-Landkarte so gut wie verschwunden und feiern ein durchaus respektables Comeback. Ob es aber nochmal für eine wirkliche Spitzen-Position reichen wird, bleibt abzuwarten.

Alles in allem zeichnet sich für mein Empfinden ab, dass die ganz fetten Jahre für die Hersteller langsam vorbei sind. Die Top-Unternehmen können sich nicht auf die faule Haut legen, weil eine große Zahl gerade chinesischer Konkurrenten eben auch sehr starke Hardware am Start hat. Das bedeutet, dass wir es mit einem nicht mehr wesentlich wachsenden Kuchen zu tun haben, sich aber ein ganzer Haufen Unternehmen um die entsprechenden Stücke prügeln werden.

Wie seht ihr das? Ist der Boom tatsächlich vorbei oder ist das nur eine Momentaufnahme? Und wie bewertet ihr die Unternehmen an der Spitze: Wird sich Huawei dauerhaft an Apple vorbeischieben können in der nahen Zukunft oder habt ihr gar ganz andere Favoriten auf dem Zettel, die Samsung und Apple das Leben schwer machen?

