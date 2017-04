Werbung in VR-Spielen: HTC stellt neues Ad-Programm vor

Das Thema Werbung ist eine Medaille mit zwei Seiten: Auf der einen verdienen Betreiber oder Entwickler daran, was grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist, andererseits ist es eben nervige Werbung, die die meisten Leute versuchen zu umgehen. Nun da die virtuelle Realität ein immer breiter werdendes Publikum bespielt, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Anzeigen auch dort geschaltet werden. HTC hat dafür ein neues System zu dessen Einbindung für die Vive vorgestellt.

Auf seiner Entwicklerkonferenz in China präsentierte das Unternehmen den VR AD Service, mit dem Hersteller nicht nur Werbung in ihren VR-Spielen schalten können, sondern auch genau überwachen, wie häufig und wie lange jeder Nutzer auf eine entsprechende Tafel oder Einblendung im Spiel schaut. So können Entwickler gezielt Werbung platzieren, denn abgerechnet wird nur pro Spieler und pro Blickkontakt.

Das neue Programm bietet eine Reihe von unterschiedlichen Anzeigetypen an, die sowohl auf dem PC als auch auf VR-Headsets laufen. Dazu gehören beispielsweise große Banner, Videos oder auch 3D-Modelle. Dabei wird die Werbung nicht automatisch in jedem Spiel vorkommen – noch können Entwickler selber entscheiden, ob und wieviel Anzeigen sie schalten wollen.