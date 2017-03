Wetterabhängige Playlisten? Spotify entwickelt Climatune

Na, wie ist das Wetter bei euch momentan? Grau und trüb oder sonnig und klar? Selbst wenn ich mich jetzt nicht mit euch über das Wetter unterhalten möchte, so sollte man bedenken, dass es mehr Optionen gibt als die reine Statusmeldung. Viele digitale Anwendungen drehen sich nur ums Wetter und welche Möglichkeiten diese Informationen für den Nutzer bieten könnten. So auch Spotify, die zusammen mit AccuWeather Unmengen von Streaming- und Wetterdaten aus einem Jahr verglichen und errechnet haben, welche Musik Nutzer bei welchem Wetter gerne hören.

Aus diesem Projekt ist „Climatune“ entstanden, eine neue Spielerei des Musik-Streaming-Dienstes. In Abhängigkeit des Standorts des Nutzers, werden wetter- und ortsabhängige Playlisten angeboten. Diese sind in sechs Kategorien unterteilt: sonnig, wolkig, windig, regnerisch, verschneit und klar bei Nacht. Man hat nämlich herausgefunden, dass beispielsweise an verschneiten Tagen viel Instrumentale Musik gehört wird, an regnerischen Tagen sind es traurigere Acoustic-Sounds und wenn die Sonne scheint sind es üblicherweise glücklichere Lieder.

Das Ganze läuft über eine Webseite, die den Standort analysiert und die aktuellen Wetterdaten werden von AccuWeather gestellt. Leider ist der Dienst bisher nur für 900 Städte weltweit verfügbar, weshalb mein aktueller Standort nicht erkannt wurde. Normalerweise läuft das aber so ab, dass die passende Playlist aus Liedern besteht, die Nutzer in diesem Umkreis häufig bei solch einem Wetter gehört haben und auch Lieder, die ähnlich klassifiziert sind.

Auf der Webseite lässt sich nur in die Playlist reinhören, wer sich die ganze Mukke geben will, der wird zu Spotify weitergeleitet. Zu jedem Wetter gibts witzige Animationen, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann. Wer auch gerne mal an Orte mit anderem Wetter hören möchte, kann aus den sechs Kategorien auswählen. Wer sich nach Sonne sehnt, der wird so vielleicht nach Santiago geschickt.

Ich finde die Idee von Spotify ziemlich cool, gerade, weil sie noch von keinem anderen Musik-Streaming-Dienst erprobt wurde. Marketingtechnisch auf jeden Fall klasse und ein gutes Mittel, um Nutzer zu binden und zu halten. Ihr könnt Climatune ja mal selber austesten und mir berichten, ob die Playlisten eurer Meinung nach zum Wetter passen.

via: welt