Wevr präsentiert Streamingdienst für die virtuelle Realität

Vielleicht nutzt der ein oder andere von euch den Virtual Reality-Dienst von Steam, denn dort werden mittlerweile auch Erlebnisse für die heimische VR-Brille angeboten. Eines dieser Spiele nennt sich TheBlu, welches von dem Unternehmen Wevr stammt und sehr positives Feedback bekommen hat. Nun arbeitet Wevr schon seit längerer Zeit an einem neuen Content-Netzwerk mit dem Namen Transport, das speziell auf Virtual Reality-Inhalte jeglicher Art ausgelegt sein soll. Vor einigen Tagen wurde die Plattform nun endlich gelauncht.

Das Start-up-Unternehmen aus Kalifornien schließt sich mit ihrem Netzwerk mehreren anderen großen Entwicklern an, die allesamt eine Content-Plattform betreiben – scheint wohl Trend zu sein. Steam, Oculus Store, Oculus Share, PSN, Google Playstore oder HTC Viveport, sie alle machen es so und die daraus resultierende Unübersichtlichkeit ist eine Tatsache. Wevr möchte es anders machen und versucht mit Transport eine Plattform zu schaffen, auf dem jeder Nutzer für jede VR-Hardware unterschiedlichen Content anbieten und erleben kann.

Wevr is dedicated to bringing more immersive simulations into your life with our Transport VR network. We are embracing the creative community producing brave cutting edge VR and helping them find their audience. The annual subscription is our way of creating a symbiotic relationship between artist and audience.