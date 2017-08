WhatsApp: Bald könnt ihr Geld über den Messenger versenden

Wenn wir über WhatsApp berichten, dann gibt es dafür verschiedene Gründe: Entweder werden neue Zahlen verkündet zu den Nutzern und den täglich stattfindenden Interaktionen, wir reden über das Thema Datenschutz oder wir diskutieren über neue/kommende Funktionen des beliebten Messengers.

Manchmal kommen die letzten beiden Dinge auch zusammen und wir erleben, dass die Ankündigung oder Einführung einer neuen Funktion gleichzeitig auch wieder einen Shitstorm oder zumindest eine Debatte um den Datenschutz innerhalb der Plattform auslöst.

Jetzt ist ein neues Feature in der aktuellen Beta aufgetaucht, bei dem ich mir gut vorstellen könnte, dass darüber auch sehr kontrovers diskutiert wird: Wie WABetaInfo berichtet, findet sich nämlich in der Android-Version 2.17.295 von WhatsApp ein Hinweis auf „WhatsApp Payments“. Dabei handelt es sich um einen Service, mit dem ihr via Messenger Geld an eure WhatsApp-Kontakte transferieren könnt.

Für die Beta-Tester ist diese neue Funktion nicht offen erkennbar und aktuell auch noch nicht aktiviert, so dass sie derzeit nicht genutzt werden kann. Damit das in Zukunft passieren kann, müssen die User der App nicht nur die entsprechenden AGB von WhatsApp, sondern auch der betroffenen Banken bestätigen.

Wann diese Funktion final und wirklich funktionstüchtig innerhalb von WhatsApp an den Start geht, können wir euch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es könnte aber eine Riesen-Geschichte für WhatsApp/Facebook werden, wenn sich die unzähligen Nutzer darauf einlassen, auch Geldgeschäfte über den Messenger zu tätigen.

Ihr braucht nämlich nicht glauben, dass beim Versenden von Geldbeträgen an Freunde Schluss sein wird. Denkbar ist vielmehr auch, dass ihr in Zukunft über das Smartphone und mit eben der WhatsApp-Bezahlfunktion in Bars und Restaurants etc. gezahlt werden könnte.

Mittlerweile nutzen über eine Milliarde Menschen WhatsApp auf täglicher Basis, was bedeutet, dass das Unternehmen auf eine mehr als solide Basis an regelmäßigen Nutzern bauen kann. Gerade beim Implementieren einer so sensiblen als auch innovativen Funktion könnte das das Zünglein an der Waage sein, welches darüber entscheidet, ob so ein Service erfolgreich werden kann oder nicht. Nicht zuletzt hätte Facebook mit Mark Zuckerberg dann auch bei vielen Millionen Menschen einen Fuß in der Tür, was das bargeldlose Bezahlen angeht. Ich bin wie gesagt ganz sicher, dass darüber noch zu reden sein wird und dass sich neben begeisterten Nutzern auch die Kritiker dazu zu Wort melden werden.

Quelle: WABetaInfo