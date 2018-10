WhatsApp: Die Sticker sind endlich da

Vermutlich ist es hauptsächlich dem Job geschuldet, aber ein wenig auch den vielen unterschiedlichen Menschen, die man so kennt: Auf meinem Smartphone tummeln sich diverse Messenger, die ich alle mal mehr und mal weniger nutze, auf dem Rechner hab ich auch stets WhatsApp- und Telegram-Tabs offen.

Am häufigsten nutze ich aber nach wie vor WhatsApp und dabei geht es natürlich nicht primär darum, dass es der funktionsreichste oder schönste oder sicherste Messenger ist. Der ganz profane Grund: Dort sind meine meisten Kontakte versammelt. Generell mag ich mich nicht wegen des Funktionsumfangs beschweren, dennoch horcht man natürlich immer auf, wenn für WhatsApp mal wieder ein neues Feature freigeschaltet wird.

Jetzt ist es also wieder mal so weit und es werden diesmal (endlich) Sticker eingeführt. Das mag nicht für jedermann das am sehnlichsten gewünschte Feature sein, aber auf den anderen Messengern, wo es diese Bildchen schon lange gibt, freuen sie sich generell größter Beliebtheit. Auf dem WhatsApp-Blog heißt es dazu:

Von Emojis und Kamera-Funktionen bis hin zum Status und animierten GIFs – unser Ziel ist es, stets neue Funktionen hinzuzufügen, die die Kommunikation mit Freunden und Familienmitgliedern auf WhatsApp vereinfachen und Spaß machen. Wir freuen uns, dir jetzt eine weitere Ausdrucksmöglichkeit vorstellen zu können – Sticker. Ob mit einer lächelnden Teetasse oder einem weinenden gebrochenen Herzen, Sticker helfen dabei, Gefühle mitzuteilen, die sich nicht immer mit Worten ausdrücken lassen. Wir stellen dir Sticker-Sets zur Verfügung, die von unseren Designern bei WhatsApp erstellt wurden, sowie eine Auswahl an Stickern anderer Künstler.

Jenseits des Marketing-Geschwurbels können wir aber festhalten, dass WhatsApp damit jetzt tatsächlich lediglich eine Funktion einführt, die wir von anderen Plattformen bereits längst kennen. Aber sei es drum: Schön, dass WhatsApp nachzieht und über die nächsten Wochen werden die Sticker sowohl für Android und iOS dann weltweit verteilt.

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Angebot an unterschiedlichen Stickern schnell wachsen wird, denn WhatsApp wird passende Schnittstellen bereitstellen, damit sich auch überall Developer auf dieses neue Feature stürzen können. Wer sich von euch gern damit befassen möchte, wird bei GitHub fündig, wo die notwendigen Dateien bereitgestellt werden.

Wir unterstützen auch Sticker-Sets von Drittanbietern, damit Designer und Entwickler auf der ganzen Welt Sticker für WhatsApp erstellen können. Zu diesem Zweck haben wir eine Reihe von APIs und Schnittstellen eingeführt, mit denen du Sticker-Apps erstellen kannst, um WhatsApp auf Android oder iOS um neue Sticker zu erweitern. Du kannst deine Sticker-App wie jede andere App im Google Play Store oder im Apple App Store veröffentlichen, und Benutzer, die deine App herunterladen und installieren, können diese Sticker direkt in WhatsApp versenden. Hier erfährst du mehr über das Erstellen deiner eigenen Sticker-Apps für WhatsApp.

Warten wir mal ab, wie kreativ die Entwickler und natürlich das WhatsApp-eigene Team dabei arbeitet — ein bisschen mehr als so ein paar lahme Tassen darf es gerne sein ;-) Aber wundert euch nicht, wenn es noch etwas dauert: Verteilt wird ab sofort für beide Systeme, aber es kann eben noch einige Tage dauern, bis die Sticker wirklich für jeden Nutzer verfügbar sind.

via Caschys Blog