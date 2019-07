WhatsApp kann künftig auf mehreren Geräten gleichzeitig genutzt werden

Im Gegensatz zu so manch anderem Messenger hat WhatsApp leider einen Makel: Ihr könnt es immer nur auf einem Device gleichzeitig nutzen. Jetzt werden sicher einige sagen, dass sie WhatsApp sowohl auf dem Smartphone als auch in der Web-Version nutzen. Jau, stimmt — aber hierbei handelt es sich dennoch lediglich um den gleichen Smartphone-Account, der einfach gespiegelt wird. Das merkt ihr ja auch daran, dass ihr das Web-WhatsApp nur nutzen könnt, wenn es mit dem Smartphone verbunden ist, also auch online ist.

Jetzt gibt es ein Gerücht von WABetaInfo, welches besagt, dass sich das in den nächsten Monaten ändern könnte. WABetaInfo hat in der Vergangenheit schon oft bei Leaks richtig gelegen, ist also in Sachen WhatsApp eine äußerst verlässliche Quelle. Dort könnt ihr jetzt lesen:

Today I’m ready to launch a new rumor, and personally I think that’s a surprising news: in these months, WhatsApp is developing a new system to allow to use the same WhatsApp account on more devices, at the same time!

Es wird also in absehbarer Zeit möglich gemacht, dass ihr dem Messenger auf verschiedenen Smartphones gleichzeitig nutzen könnt. Wie das technisch bei WhatsApp realisiert wird, ist allerdings noch nicht völlig klar. Neben einer neuen App fürs iPad wird es auch eine Universal-Windows-Platform-App geben und auf all diesen Plattformen könnt ihr dem Gerücht zufolge dann also WhatsApp gleichzeitig einsetzen.

Server-technisch soll sich dabei nicht viel ändern, heißt es weiter. Bislang war es so, dass im “Store and Forward”-Verfahren unsere Nachrichten an den WhatsApp-Server gehen und von dort aus dann weiter an den jeweiligen Kontakt. Ihr könnt das in der App ganz gut mithilfe der Haken nachvollziehen: Bei einem Haken ist die Nachricht auf dem Server gelandet, beim zweiten Haken ist die Nachricht auf dem Gerät des Empfängers angekommen — und bei zwei blauen Haken schließlich hat es der Empfänger gelesen. Im Endeffekt liegt die Nachricht dann nur bei Sender und Empfänger, auf dem Server wird sie direkt wieder gelöscht, sobald sie beim Empfänger angekommen ist. So soll es also auch künftig bleiben, nur dass die Nachricht eben auch an mehrere Devices gleichzeitig versendet werden soll.

Wir wissen noch nicht, wann es soweit sein wird, dass WhatsApp diese neue Möglichkeit anbietet, dürfen aber davon ausgehen, dass das ein Etappenziel ist auf dem Weg zu den eng miteinander verbandelten Messengern aus dem Hause Facebook.

via Futurezone