WhatsApp: Kehrt der alte Status als Tagline zurück?

Ganz frisch hat uns WhatsApp anlässlich des achten Geburtstags der App einen komplett überarbeiteten WhatsApp Status geliefert. In unserem Artikel dazu habe ich euch ja erzählt, was sich geändert hat und was ich persönlich davon halte. Mit meiner Meinung stehe ich nicht gerade allein, denn auch viele andere Nutzer haben a) wenig Lust darauf, die neue Funktion zu nutzen und b) hätten gerne die alte Möglichkeit beibehalten.

Bei dieser alten Möglichkeit hat man nur ein kurzes Statement abgegeben und das verschwand dann nicht automatisch wieder nach 24 Stunden, sondern war jedes mal für alle anderen zu sehen, wenn sich jemand den Kontakt anschaute. Ihr wisst schon – dort, wo WhatsApp von Haus aus „Hey there! I am using WhatsApp.“ angibt.

Entweder haben sich zu viele Nutzer beschwert, dass die Möglichkeit nicht mehr vorhanden ist, oder die Macher haben von vornherein geplant, dieses Feature wieder in ähnlicher Form zurückzubringen. Fakt ist jedenfalls, dass es sowohl in der iOS-Version der WhatsApp Beta als auch der Windows-Variante den alten Status als „Tagline“ wieder gibt.

Das ist aber keine Korrektur im Sinne von: „Weg mit dem Neuen, zurück zum Etablierten“. Vielmehr wird der neue WhatsApp Status schlicht um die bekannte und langjährige Version ergänzt. Zusätzlich zum Snapchat-ähnlichen neuen Status könnt ihr dann also wieder in einem kurzen Satz euren klassischen Status formulieren und den dann auch so lang beibehalten, wie ihr es möchtet.

Die Tagline-Funktion kann zudem auch in den Privatsphäre-Einstellungen konfiguriert werden, so dass ihr darüber entscheiden könnt, wer euren Satz lesen kann. Allerdings gibt es keinerlei Hinweise darauf, wann WhatsApp Tagline in die regulären Apps übernommen wird. Feststehen dürfte aber, dass uns das Unternehmen, das sich unter dem Dach von Facebook befindet, dieses scheinbar doch sehr beliebte Feature schnellstmöglich wieder zurückbringen möchte – gut so. Wenn WhatsApp dann schon dabei ist, dann hätte ich übrigens gerne auch die Übersicht über all meine Kontakte zurück, weil der neue Weg, um auf alle Kontakte zu blicken, unnötig umständlich ist.

