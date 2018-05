WhatsApp: Neue Funktionen für Gruppen und Social Media Videos

Der beliebte Messenger WhatsApp wartet mit neuen Updates auf. Nachdem Facebook angekündigt hatte, dass man den Client offener für Werbung machen will, werden auch die Nutzer mit neuen Features bedient. Laut WhatsApp Direktor Mubarik Imam will das Unternehmen in den kommenden Monaten nicht nur Skype mit Gruppenvideoanrufen Konkurrenz machen, sondern auch eine extra Funktion für Instagram und Facebook implementieren.

Zum Thema Videoanruf in Gruppenchats gibt es noch nicht viele Details, die das Unternehmen durchsickern ließ. Aus einem Beispielvideo geht jedoch hervor, dass vier Personen gleichzeitig an dem Gespräch teilnehmen können. Dass dieses Feature auf der To-Do-Liste bei WhatsApp steht, ist kein Zufall. Täglich werden über 2 Milliarden Minuten Video- und Audioanrufe über WhatsApp getätigt. Das will man nun auch Gruppen ermöglichen.

Außerdem bekommt WhatsApp die sogenannten Sticker, die man schon aus diversen anderen Messengern wie Facebook, Telegram, Line oder WeChat kennt. Werbetreibende können auch ihre eigenen Aufkleberkollektionen entwickeln, um das Bild von der Werbeplattform WhatsApp komplett zu machen.

Um ebenfalls zu zeigen, zu welcher Familie der Messenger gehört, wird WhatsApp künftig eine Unterstützung für Instagram und Facebook Videos bieten. Schickt dir ein Freund ein Clip von einer der beiden Plattformen, kann man diesen direkt im Chat ansehen, ohne die App verlassen zu müssen.

Dieses neue Feature ist erstmal Teil des neuesten iOS-Updates für WhatsApp. Es soll auch den Administratoren von Gruppen mehr Freiheiten und Optionen einräumen. Es soll zunächst nur für iPhone-Nutzer ausgerollt werden. Wann es für Android-Geräte kommt, wurde bisher noch nicht verkündet.

via: engadget