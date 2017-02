WhatsApp Status: Offizielle Einführung zum 8. Geburtstag

Nutzt ihr bei WhatsApp eigentlich die Status-Funktion? Wenn ihr beim Start von WhatsApp vor acht Jahren schon dabei wart, dann war die Statusangabe das einzige Feature, welches ihr nutzen konnte – erst Monate später wurde die heute so fleißig genutzte Nachrichten-Funktion eingeführt. Ein Blog-Beitrag von WhatsApp erinnert heute an diese Kindertage des beliebten Messengers. So sah das damals aus:

Über die Jahre hat WhatsApp uns weiterhin die Möglichkeit gegeben, textbasierte Statusmeldungen zu verfassen und die Macher haben in der Zeit stets überlegt, wie man dieses Feature pfiffiger gestalten könnte. Zum achten Geburtstag nun überholt man die Funktion grundlegend und präsentiert sie runderneuert.

Ab sofort soll der Rollout erfolgen dieser Funktion, mit der ihr nicht mehr nur auf Texteingabe beschränkt seid, sondern auch Fotos und Videos an eure Kontakte verschicken könnt. Am 24. feiert WhatsApp seinen achten Geburtstag und dieses neue/alte Feature ist quasi das Geschenk des zu Facebook gehörenden Unternehmens an seine Nutzer.

Die Statusmeldungen, die ihr an eure Leute versendet, sind dabei ebenfalls wie die Nachrichten von Ende zu Ende verschlüsselt. Mit dieser Änderung versucht WhatsApp scheinbar, im Funktionsumfang Konkurrenten wie Snapchat Paroli zu bieten. Daran erinnert auch der Umstand, dass diese Statusmeldungen nach 24 Stunden automatisch verschwinden.

Mich persönlich reizt dieses Feature jetzt nicht über die Maßen, aber wer weiß: Vielleicht ändert sich das ja, wenn die Funktion erst mal da ist und genutzt werden kann. Ausprobieren werde ich es jedenfalls mal und bin gespannt, wie meine Kontakte darauf reagieren, dass ich ihnen neben Facebook dann auch bei WhatsApp mit meinen Nichtigkeiten auf den Sack gehe. ;)

Quelle: WhatsApp via Caschys Blog