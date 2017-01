Ob ich jetzt wirklich WhatsApp empfehlen müsse, hatte ich vor gar nicht so langer Zeit gefragt. Selbst Jürgen Schmidt von heise security erklärte im letzten Jahr noch, dass man doch WhatsApp nutzen solle, wenn einem die eigene Privatsphäre wichtig wäre. Das war nachdem Facebook verkündete, für WhatsApp Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu verwenden und zwar auf Basis eines anerkannten und sicheren Verfahrens von Open Whisper Systems. Das klang ja auch alles gut und das Unternehmen betonte auch, man hätte keinen Zugriff auf die Inhalte der verschlüsselten Kommunikation zwischen den Nutzern.

Und jetzt sagt Tobias Boelter, ein Kryptografie- und Securityforscher der Berkeley-Universität in Kalifornien, dass Facebook die Technologie von Open Whisper Systems für die Nutzung in WhatsApp erweitert habe. Erweitert um eine feine Backdoor, die es dem Unternehmen erlaubt unbemerkt vom Nutzer neue Schlüssel zu erzeugen und durch diesen Schlüsseltausch dann Zugriff auf die Inhalte eines Chats zu nehmen oder diesen Zugriff Behörden weiter zu reichen. Dazu muss dann zwar auf den Servern auch ein bisschen gemogelt werden, damit die entsprechenden Nachrichten mit dem neuen Schlüssel erneut gesendet werden, aber da das Unternehmen komplette Kontrolle über die Server, die Clients und die Erzeugung der Schlüssel hat, ist das kein größeres Problem.

Gegenüber dem Guardian beschreibt Boelter diese Möglichkeit:

[Some] might say that this vulnerability could only be abused to snoop on ‘single’ targeted messages, not entire conversations. This is not true if you consider that the WhatsApp server can just forward messages without sending the ‘message was received by recipient’ notification (or the double tick), which users might not notice. Using the retransmission vulnerability, the WhatsApp server can then later get a transcript of the whole conversation, not just a single message.