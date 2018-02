Viele Unternehmen sehen das Potenzial in Technologien für smarte Städte. Der Fokus rutscht immer mehr weg vom Smartphone und hin zu IoT-Technologien, die unsere Umgebung intelligent machen. Das wird sich in Zukunft noch viel deutlicher herauskristallisieren. Unternehmen wie Wi-Fiber hoffen darauf, dass die Lösung heißt, neue Geräte in bestehende Infrastrukturen nachzurüsten. Aus diesem Grund hat das Unternehmen eine modulare Straßenlaterne entwickelt, die verschiedene Features unterstützt: Von intelligenter Beleuchtung bis hin zur Videoüberwachung.

Die smarten Straßenlaternen gehören dann zu Wi-Fibers sogenannter „Intelli-Plattform“ – im Prinzip ein hochmodernes Überwachungssystem. Erstmal ist die Straßenbeleuchtung mit LED-Lichtern ausgestattet, die es ermöglichen, verschiedene Lichteffekte abzuspielen. Findet auf der Straße etwa ein Unfall oder ein Aufstand statt, kann die Beleuchtung blinken, um Einsatzwagen zum Ort des Geschehens zu leiten. Das finde ich ziemlich praktisch.

Doch wie erkennt eine Straßenlaterne, dass genau unter ihr ein Unfall passiert ist, um dann ihre Farbe zu ändern? Richtig, durch Kameras. Und nicht irgendwelche Kameras, nein. Das Lampen-System von Wi-Fiber sieht Kameras mit Gesichts- und Kennzeichenerkennung vor. Außerdem sollen Zweiwege-Mikrofone, Schusssensoren und Lautsprecher verbaut sein. Willkommen bei Black Mirror!

Nützlich finde ich tatsächlich die WiFi-Funktion, die es erlaubt, städtisches WLAN flexibel einzusetzen. Um das System abzurunden, integrierte Wi-Fiber die IoT-Plattform von Zigbee – ein Funkstandard, der unterschiedliche Geräte auf kurzen Strecken miteinander verbindet.

Dieses hochentwickelte Überwachungssystem ist vollständig modular aufgebaut – es können neue Komponenten eingebaut werden, ohne die gesamte Einheit auszutauschen. Das spart Zeit und Geld, da Beleuchtung, Kommunikation und Überwachung in einem Gerät integriert sind.

Na klar bietet die „Intelli-Plattform“ von Wi-Fiber Vorteile, aber ich sehe uns auch auf eine immer überwachtere Gesellschaft zusteuern. Wie immer gilt dabei: Viele dieser System hängen davon ab, wie sie umgesetzt werden und von den Absichten derer, die es nutzen. Wann genau die ersten Tests mit den smarten Straßenlaternen durchgeführt werden, ist noch unklar. Das System wurde erstmals vor einem Monat auf der CES 2018 in Las Vegas vorgestellt.

