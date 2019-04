Wie Apples AirPods die Gesprächskultur verändert haben

Mit den Apple AirPods sind die kabellosen In-Ear-Kopfhörer erst so richtig in Fahrt gekommen. Überall sieht man Menschen mit den unscheinbaren Dingern im Ohr rumlaufen und sie sind mittlerweile schon so etwas wie ein Statussymbol. Allerdings bringt das nicht nur Vorteile mit sich - vor allem, wenn einige Menschen sie nie abzulegen scheinen.