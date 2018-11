Im September 2017 zeigte Bosch den Prototypen eines Handscanners für Kleidung, der in der Lage war, die passenden Einstellungen für die Waschmaschine zu ermitteln. Eine praktische Erfindung, schließlich hatte jeder von uns schon einmal mit eingelaufenen Pullovern und hartnäckigen Flecken zu kämpfen.

Der so genannte X-Spect – der ein wenig an einen Tricorder aus Star Trek erinnert – scannt das Kleidungsstück und sendet die aus den Daten ermittelten Einstellungen an die Waschmaschine. Außerdem liefert euch der Scanner Vorschläge zum Trocknen und Bügeln der Kleidung.

Genau ein Jahr später stellt Bosch nun eine vollautomatische Waschmaschine vor, die genau dieselben Funktionen bietet wie der X-Spect-Prototyp, nur steckt eine etwas andere Technik dahinter.

Die i-DOS-Waschmaschine erkennt automatisch, welche Arten von Kleidung sich in der Maschine befinden, wie schmutzig die Wäsche ist und welches Wasch- und Trocknerprogramm verwendet werden müssen. Ihr müsst also nur noch eure Klamotten in die Waschmaschine werfen!

Wir wollten unbedingt herausfinden, wie i-DOS genau funktioniert!

Die Maschine ist mit einer Sensorautomatik ausgestattet, die nicht nur die Wäschemenge, den Verschmutzungsgrad und die Textilart ermittelt, sondern auch das passende Wasch- und Trocknerprogramm auswählt! Ihr müsst also nur eure Kleidung in die Trommel legen und die Maschine erledigt den Rest.

Woher weiß i-DOS, welches Programm das richtige ist?

Die i-DOS ist mit einer Reihe von Sensoren ausgestattet. Hierzu zählen ein Durchflusssensor, der die Wassermenge misst und ein Lastsensor, der das Gewicht der Wäscheladung sowie den Wasserdruck in der Trommel ermittelt. Die Maschine nutzt die gesammelten Daten, um das exakte Volumen der Wäscheladung zu ermitteln und zwischen Baumwolle, Kunstfaser und Mischwäsche zu unterscheiden.

Die Maschine kann außerdem den Verschmutzungsgrad der Kleidung ermitteln. Hierfür misst ein Infrarotsensor die Trübung des Wassers. Sollte die Maschine eine besonders starke Verschmutzung feststellen, wird sie automatisch ein intensiveres Waschprogramm auswählen.

Die i-DOS ist sogar mit einer Antifleckenfunktion ausgestattet. Wenn ihr der Maschine mitteilt, welche Flecken sich auf der Kleidung befinden, wird das Waschprogramm dementsprechend angepasst. Je nachdem, um welchen Fleck es sich handelt und wie viel Wäsche sich in der Maschine befindet, wird eine andere Wassermenge verwendet. Außerdem ermittelt ein Temperatursensor die passende Wassertemperatur zur Entfernung des Flecks. Mithilfe dieser Funktion lassen sich sechszehn der hartnäckigsten Flecken im Handumdrehen herauswaschen.

Dabei versucht die Maschine, die Wäsche möglichst ressourcensparend zu reinigen, indem jede Wäscheladung einzeln analysiert wird. Das automatische Dosiersystem sorgt dafür, dass die Wäsche stets sauber wird.

Anschließend folgt ein Trockenzyklus, der die Wäsche so trocknet, dass sie möglichst nicht verknittert. Weil die Maschine weiß, welche Textilarten sich in der Trommel befinden, müsst ihr keine Angst mehr haben, dass euer Lieblingspulli beim Waschen eingehen könnte.

Über die Home Connect-App könnt ihr die i-DOS von überall aus steuern. Außerdem wird euch die App eine Pushbenachrichtigung senden, sobald eure Wäsche fertig ist.

Die Maschine verfügt über eine Reihe von intelligenten Waschprogrammen und Funktionen. Mit MyTime wird beispielsweise die optimale Wasch- und Trockendauer ermittelt, die von 20 bis 120 Minuten reichen kann. Mit dem Programm SpeedPerfect könnt ihr eure Wäsche 65 Prozent schneller waschen, ohne das Waschresultat negativ zu beeinflussen und mit Wash & Dry 60 Minutes lässt sich leicht verschmutzte Kleidung im Schnellverfahren reinigen und trocknen.

Das Programm IronAssist eliminiert zusätzlich unangenehme Gerüche und Knitterfalten. Zu den anderen Programmen, die über die Home Connect-App verfügbar sind, zählen AllergiePlus und Waschprogramme für Hemden, Daunen und Sportkleidung.

Die futuristische Funktionsweise des X-Spect und die hierfür genutzte Vibrationsspektroskopie sind cool, aber die vollautomatische i-DOS macht das Wäschewaschen und -trocknen noch sorgenfreier und einfacher.