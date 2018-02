Wie Harry Potter: Jakks Pacific stellt interaktive Zauberstäbe vor

Jeder Harry Potter Fan dürfte schon mal davon geträumt haben, ebenfalls den Zauberstab zu schwingen und Magie hervorzubringen. Für alle, die bis jetzt immer noch keinen Hogwarts-Brief bekommen haben, kommt hier eine frohe Botschaft: Der Spielzeughersteller Jakks Pacific erfüllt nun jedem Muggle den Wunsch nach einem eigenen „echten“ Zauberstab. Auf der Spielwarenmesse Toy Fare in New York stellte das Unternehmen interaktive Zauberstäbe vor.

Noch in diesem Jahr sollen drei verschieden designte Zauberstäbe auf den Markt kommen, die mit Hilfe von Bewegungssensoren unterschiedliche Zaubersprüche aus dem „Harry Potter“-Universum erkennen können. So findet sich unter der Auswahl unteranderem der Schwebezauber „Wingardium Leviosa“ oder etwa das magische Wort „Incendio“, um etwas anzuzünden. Dem untenstehenden Bild können wir die einzelnen Zaubersprüche mit den jeweiligen Gesten entnehmen.

In diesem Spruch-Verzeichnis sieht man neben jedem Zauberspruch noch eine Grafik, bei der jeweils unterschiedliche Teile grün ausgefüllt sind. Dieses Zeichen findet sich auch auf jedem Griff der Zauberstäbe wieder und hierunter verbergen sich LEDs, die je nach gewirktem Zauberspruch hell aufleuchten. Den schlauen Eulen unter euch wird auch aufgefallen sein, dass alle magischen Worte recht kinderfreundlich sind. Die drei unverzeihlichen Flüche sind also nicht dabei.

Das coolste an den Zauberstäben ist, dass sie untereinander kommunizieren können. Wer auf den Bildern genau hinschaut, kann eine kleine Kunststoffkappe an der Spitze erkennen. Hier sitzt ein Infrarotsensor und -empfänger, mit denen unterschiedliche Spielmodi möglich sind.

So soll beispielsweise eine Art Lasertag, auch Wizardtag genannt, gespielt werden. Dabei können sich mehrere Spieler untereinander mit unterschiedlichen Zaubersprüchen „abschießen“. Die LEDs am Zauberstab zeigen dabei die verbleibenden Lebenspunkte an. Laut Jakks Pacific soll es aber auch ein Spiel geben, bei dem derjenige gewinnt, der einen Zauberspruch als Erster erfolgreich ausgeführt hat.

Die Zauberstäbe sollen vorerst nur in den USA für 25 Dollar pro Stück auf den Markt kommen. Ob und wann sie auch hier in Europa erhältlich sein werden, ist noch unklar. Die drei zur Auswahl stehenden Zauberstäbe wurden übrigens den Original-Stäben von Harry, Dumledore und Voldemort nachempfunden. Wer seine magischen Kräfte bis zum Release des Spielzeugs nicht mehr unter Kontrolle halten kann, wird mit Wizards Unite von Niantic oder Hogwarts Mystery sicherlich gut bedient. Beide Apps sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

