Wie hört sich die Welt ohne den Menschen an?

Ein schöner Winterspaziergang kann manchmal richtig entspannend sein. Achtet beim nächsten Mal doch einfach drauf, was ihr alles so in der Umgebung hört. Vogelzwitschern? Stadtgeräusch? Eine Autobahn? Kein Wunder, die Natur rückt langsam in den Hintergrund, auch was die Geräuschkulisse betrifft. “Menschen sind ein wirklich, wirklich lauter Haufen und wir werden immer lauter”, sagt auch der Komponist Stuart Fowkes, Schöpfer des “Global Collaborative Sound Project” Cities and Memory. Wie würde es sich also anhören, wenn die menschliche Geräuschkulisse für einen Moment verstummen würde?

Das Projekt Cities and Memory fand seinen Ursprung im Jahr 2014 und beschäftigt sich mit der Erstellung von speziellen Soundkarten. Mit der jüngsten Soundkarte konzentriert man sich auf Gebiete, in denen die natürliche Welt gänzlich ungestört ist. Sounding Nature ist die größte globale Sammlung von Naturklängen mit fast 500 Sounds aus 55 Ländern, vom Dschungel über Gletscher bis hin zu Unterwasser-Aufnahmen.

Die Sounding Nature Karte besteht aus zwei Teilen: Einer mit unberührten Sounds der Natur und der andere umfasst den musikalischen Remix, der von diesen Aufnahmen inspiriert ist. Mit dem Projekt will man zeigen, dass der Mensch wirklich laut ist. Die Geräusche im Meer beispielsweise haben sich in den letzten 50 Jahren alle 10 Jahre verdoppelt, und der Trend hält auch in abgelegenen Gebieten an.

Man wollte aber auch darauf aufmerksam machen, wie der menschliche Lärm ernsthafte und dramatische Auswirkungen auf die natürliche Welt haben kann. Dadurch werden nicht nur die Tiere gereizt, sondern es hat auch Folgen für ihren Lebensraum sowie physiologische Veränderungen, wie beispielsweise Hörverlust, Stress und Verhaltensänderungen bei Tieren.

Das hängt natürlich mit dem Städtewachstum zusammen. In der Antarktis gibt es dieses Problem übrigens nicht, da der Mensch hier noch nicht so weit vorgedrungen ist. Doch nicht nur die Urbanisierung ist ein Problem – in ländlichen Gebieten wird der Lärm durch Bohr- und Bohrplattformen verursacht und in mariner Umgebung ebenso. Das Fenster ohne Lärmbelastung wird immer kleiner. In Hamburg gibt es einen Moment, bei Tagesanbruch, wenn alle Vögel aufwachen und anfangen zu singen – dieses Zeitfenster des reinen Natursounds bleibt nur etwa 25 Minuten ungestört, danach geht der erste Flug von Hamburg über und ruiniert alles.

Das Cities and Memory Projekt konserviert die natürlichen Geräusche der Welt, denn bald wird sie so laut sein, dass die Tierwelt gänzlich darin untergeht.

