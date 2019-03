Wie KI und Satelliten helfen können, Vulkanausbrüche vorherzusagen

In der letzten Woche haben wir bereits über den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Windkraftanlagen berichtet. Nun will man mit KI auch in der Beobachtung von Vulkanen zusammenarbeiten. Vulkanologen kombinieren dafür Satellitenmessungen von Bodenbewegungen mit künstlicher Intelligenz, sodass sie Vulkanausbrüche genauer überwachen und schließlich vorhersagen können.

Statistisch gesehen, leben etwa 800 Millionen Menschen im Umkreis von 100 Kilometern um einen Vulkan herum. Trotzdem werden nur sehr wenige dieser potenziellen Naturgefahren konsequent überwacht. Das Team um Juliet Biggs, eine Vulkanologin an der Universität Bristol, will das nun ändern. Biggs und ihre Kollegen nutzen Daten von zwei Sentinel-1-Radarsatelliten, die die Erde umkreisen und, je nach Standort, alle 6, 12 oder 24 Tage Daten über die Vulkane der Welt sammeln.

Dabei messen die Satelliten den Abstand zwischen sich und dem Boden, sodass man ziemlich schnell mitbekommt, ob sich diese Entfernung im Laufe der Zeit verändert hat, beispielsweise wenn sich der Boden anhebt oder einsackt. Das wäre dann ein Zeichen für Magma, dass sich unter einem Vulkan verschiebt. Jedoch können auch diese Daten durch Wasserdampf in der Atmosphäre verfälscht werden. Es kommt also zu atmosphärischen Verzerrungen, die natürlich besonders problematisch sind, wenn die Wissenschaftler in Echtzeit arbeiten wollen. Dieses Problem will man in Zukunft in den Griff bekommen.

Biggs und ihre Kollegen drängen nun darauf, Vulkane rund um den Globus schneller und einfacher mit dieser Methode zu überwachen. Sie haben ein neuronales Netzwerk geschaffen, das mehr als 30.000 Sentinel-1-Bilder von mehr als 900 Vulkanen durchläuft. In der Vergangenheit hat die KI dann etwa 100 Bilder zur näheren Betrachtung markiert, von denen 39 tatsächlich Bodenverzerrungen aufwiesen.

Indem sie den Algorithmus darauf trainieren, die erste Arbeit des Sortierens der Daten zu erledigen, sparen die Forscher Zeit. Das Team trainiert sein neuronales Netzwerk auch mit synthetischen Daten, die aus simulierten Eruptionen stammen. Das hat die Präzision des Algorithmus nochmal verdoppelt.

Die frühzeitige Erkennung von Vulkanbewegungen ist eine wichtige Aufgabe, und so entwickelt auch eine Forschergruppe an der University of Leeds eine weitere Möglichkeit, Anzeichen automatisch zu erkennen. Anstatt die Radarbilder von Sentinel-1 zu sortieren, verwendet man hier eine Technik, die nach Veränderungen in den Satellitendaten sucht. Wenn sich der Boden um einen Vulkan verformt, kann man mit dieser Methode erkennen, ob sich die Bewegung beschleunigt, verlangsamt oder auf andere Weise verändert. Damit könnten Forscher selbst kleine Bodenveränderungen über einen längeren Zeitraum erkennen.

via: nature