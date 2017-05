Wie malt ihr einen Hund? Google veröffentlicht Quick Draw Datenbank

Künstliche Intelligenz ist ein spannendes Thema – vor allem, wenn es um Lernmethoden solch einer KI geht. Google macht immer wieder interessante Experimente, in denen sie zeigen, was mit künstlicher Intelligenz alles möglich ist. Vor einem halben Jahr hat das Unternehmen deswegen Quick Draw veröffentlicht. Die Webseite kennen bestimmt einige von euch. Sie fordert einen auf, eine bestimmte Sache in unter 20 Sekunden zu „doodeln“ und zu schauen, ob die KI euer Kunstwerk auch errät. Es ist also ein bisschen wie Googles Auto Draw, verfolgt allerdings einen anderen Zweck.

GIF

Google wäre nicht Google, wenn sie mit Quick Draw nicht auch Daten sammeln und sie auswerten würden. Die Datenbank, die mittlerweile 50 Millionen Zeichnungen von 15 Millionen Menschen umfasst, wurde diese Woche auf der Google I/O präsentiert. Es ist schon interessant, wie so viele Menschen das gleiche Objekt unterschiedlich zeichnen. Nutzer gehen offensichtlich völlig verschieden an die Darstellung simpler Dinge heran.

Für uns Menschen sind diese unterschiedlichen Zeichnungen natürlich kein Problem. Wir erkennen meist sofort, dass fünf verschiedene Drachen immer noch nur eins sind: Ein Drache. Für eine KI stellt das Erkennen allerdings eine sehr viel größere Herausforderung dar. Wer möchte kann ja mal auf die Webseite „Quick Draw The Data“ gehen, denn dort gibt es hunderte Kategorien und zu allen sind verschiedene Zeichnungen hinterlegt. Sie alle sind zwar nicht zu hundertprozentig geprüft, aber wer einen eingeschlichenen Fehler entdeckt, darf es auf der Seite melden.

GIF

Solch eine riesige Datenbank mit von Menschenhand gezeichneten Skizzen dürfte derzeit einzigartig sein. Deswegen erlaubt Google Entwicklern den Zugriff auf diese Zeichnungen, um sie für ihre eigenen künstlichen Intelligenzen nutzen zu können. KIs könnten so lernen, welche unterschiedliche Bildchen es von einem Hund oder Bus gibt und vielleicht auch, wie man diese zeichnet. Die Daten wurden für die Verwendung natürlich aufbereitet und sind auf GitHub zu finden. Ich persönlich fände es ganz spannend, das Experiment mal mit Kinderzeichnungen durchzuführen. Bin gespannt, wie viel die KI dort erraten würde…

via: theverge