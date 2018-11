Wie Provider neue Geschäftsfelder suchen

Woher dieses enorme Interesse an neuen Geschäftsfeldern kommt, ist mir gänzlich unklar. Die meisten Anbieter stehen vor derselben Herausforderung – sie nennt sich 5G. Auch Anbieter klassischer Internetanschlüsse haben einiges vor sich. Während 5G die Luft erobern wird, sollte Glasfaser den Boden erobern. Beides liegt in der fernen Zukunft und wird viele Herausforderungen mit sich bringen, dennoch versuchen die Anbieter, ihr Angebot zu erweitern.

Ein bereits veröffentlichtes Beispiel dafür wäre CarConnect in Deutschland, in Österreich versucht der Mobilfunker 3 stattdessen ein eigenes Handelsnetz für (chinesische) E-Scooter und mehr aufzubauen. T-Mobile, der österreichische Ableger der Deutschen Telekom, versucht sich weiter im Bereich Smarthome.

Das neue „T-Mobile Smart Home“ soll dem Kunden mehr Sicherheit und Komfort bieten. Zum Start des Produkts können Kunden zwischen verschiedenem Zubehör wählen. So werden elektronische Heizkörperthermostate, Rauchmelder, Bewegungsmelder, Tür- und Fensterkontakte, Zwischenstecker für die Steckdosen, LED-Lampen, Wassermelder, Wandtaster und Videokameras angeboten.

Der Anbieter bündelt das Zubehör dann mit dem passenden Tarif. In dem Startpaket „Comfort“ und „Safety“ sind jeweils die Bridge – sie hört auf den Namen Home Base – und drei Geräte je Kategorie enthalten. Hinzu kommt eine App für das Smartphone und die Apple Watch, um die Geräte dann auch zu steuern. Wer schon eigene Hardware hat, kann die Basisstation auch ohne die Zusatzprodukte erwerben.

Der Dienst selbst kostet 4,99 je Monat, die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Mit im Paket gibt es dann auch 5 GB Speicher in der Cloud – beispielsweise für Videoaufnahmen der Sicherheitskamera – und eine SIM-Karte mit 1 GB Datenvolumen. Zu Beginn werden die Starterpakete bis 06. Januar einmalig für 120 Euro angeboten, danach sollen 192 Euro fällig werden. Wer bereits eigene Hardware besitzt, kann sich die Home Base aktuell kostenlos holen, so wird lediglich die Gebühr für den Dienst selbst je Monat fällig.

Ein wichtiger Punkt zum Abschluss der Vorstellung: Aktuell unterstützt die Home Base bereits 240 unterschiedliche Geräte von Drittherstellern, darunter auch namhafte Produkte von Firmen wie Amazon oder Philips. T-Mobile gelobt zudem, die Datenbank weiter auszubauen.

Während ich mir aktuell kaum vorstellen kann, dass Mobilfunker plötzlich zu den neuen Marktführern im Bereich Online-Shopping werden, klingt die Idee von T-Mobile für mich interessant. Schmerzlich muss ich zugeben, dass der Bereich Smarthome alles andere als gelöst ist. So sehr ich es geschafft habe, meine eigenen vier Wände in diese Richtung umzurüsten, so sehr ist mir klar, dass Nicht-Geeks daran durchaus scheitern können. Auch ich verbrachte unzählige Stunden mit der richtigen Konfiguration aller Geräte, da es mein Hobby ist – kein Problem. Für normale Anwender stellt das jedoch mit Sicherheit eine erhebliche Hürde dar. Was vor 20 Jahren der angeblich unverständliche Show-View-Videorecorder war, ist heute das intelligente zu Hause. Am Ende stellt jeder eines fest: Es ist nicht besonders intelligent oder smart.

T-Mobile wird daran nichts ändern, bietet aber ein interessantes Gerät, dass angeblich Arbeit abnehmen soll und verspricht, die Komplexität zu reduzieren. Viel Zubehör in diesem Segment ist untereinander nicht kompatibel – die Home Base löst dieses Problem, dank der Datenbank unterstützter Produkte, weitgehend. Apple geht mit dem eigenen Standard HomeKit einen ähnlichen Weg. Der Erfolg wird bei all diesen Lösungen durch die Frequenz der Updates für neue Hardware entschieden werden.

Via DerStandard