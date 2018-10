Wie Technologieunternehmen US-Städte beeinflussen

Die vier wichtigsten US-Städte für Neubauten sind all diejenigen, in denen Technologie ein wichtiger Faktor auf dem lokalen Immobilienmarkt ist. Dazu gehören Austin, Raleigh/Durham, Seattle und San Francisco. Das belegt der Bericht Tech Cities 2.0, ein Jahresbericht, der bestehende und aufstrebende Technologiezentren beschreibt. Dort werden vor allem Städte aufgegriffen, die die nordamerikanische Wirtschaft zunehmend vorantreiben.

Dem Bericht zufolge geht die Wichtigkeit dieser Technologiestädte Hand in Hand mit dem Immobilienmarkt. Denn dort wollen sich natürlich viele Unternehmen ansiedeln. So wurden etwa 42 Prozent der Top-100-Mietverträge in Nordamerika von Technologieunternehmen unterzeichnet. Und überall dort, wo sich Firmen niederlassen, steigt auch die Zahl der Einwohner, da die Mitarbeiter auch ein Plätzchen zum Wohnen brauchen.

Dem Bericht zufolge stieg die Zahl der Mitarbeiter von Technologieunternehmen um 64,9 Prozent und in den letzten Jahren – seit 2010 – ist die Nachfrage an Wohnraum in Städten wie Atlanta, Austin, Seattle und San Francisco um mehr als 50 Prozent gestiegen.

Die diesjährige Studie hat alle wichtigen nordamerikanischen Märkte untersucht und die wichtigsten Städte in drei aufsteigende Kategorien eingeteilt. Sie werden nach Wichtigkeit bewertet, welche Rolle sie im Technologiesektor für die lokale Wirtschaft und den Immobilienmarkt spielen.

“Sowohl Start-ups als auch große Technologieunternehmen nehmen gerne Hochhäuser in dichten Stadtgebieten in Anspruch. Obwohl wir erwarten, dass etablierte Märkte wie das Silicon Valley weiterhin wachsen werden, entstehen in ganz Nordamerika, von Provo bis Philadelphia, neue Technologiezentren, die eine Zeit des technologiegetriebenen, wirtschaftlichen Wachstums aufrechterhalten, das seit dem Dot-Com-Boom der späten 90er Jahre nicht mehr zu beobachten war.” Ken McCarthy

Es scheint, als ob Start-ups und große Technologieunternehmen erkannt haben, dass sie in den zentralen Städten Präsenz zeigen müssen, um weiterhin eine Rolle in der zukünftige Entwicklung spielen zu können. Und die Nachfrage wird auch in nächsten Jahren noch steigen. Denn Technologieunternehmen befinden sich im ständigen Kampf um Talente und müssen ihr Bestes tun, um Mitarbeiter zu halten und einzustellen. Das bedeutet auch die besten Gehälter auszuzahlen, die besten Anreize zu bieten und den besten Standort zu haben.

via: smartcitiesworld